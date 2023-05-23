Оно будет зависеть от ситуации безопасности в регионе. Об этом рассказал глава Департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.

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Возобновят ли офлайн-обучение в школах Харьковщины

В Харьковскую область возвращается все больше детей, покинувших область после 24 февраля 2022 года, говорит чиновник.

Если в прошлом году у нас было на 1 сентября почти 240 тысяч школьников всех категорий, то мы надеемся, что в этом году их будет на 10 – 12% больше,

– уточнил Литвинов.

И добавил, что тенденция не касается Купянского, части Изюмского, Харьковского, Чугуевского районов.

По данным ХОВА, в Харьковской области повреждено почти 500 школ, 46 из них разрушены полностью. Офлайн-обучение может быть реальным только в Красноградском районе и северной части Богодуховского, говорит чиновник.

Возвращение к очной учебе в школах Чугуева и Харькова маловероятно. На обустройство укрытий в школах только в этих двух районах нужно два миллиарда гривен. Таких денег у местных властей нет.

По словам главы департамента образования Ольги Деменко, школы Харькова готовятся к обучению в формате офлайн еще с прошлого года. В городе сейчас функционирует 184 школы. Из них 128 имеют сертифицированные укрытия.

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