Оно будет зависеть от ситуации безопасности в регионе. Об этом рассказал глава Департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.
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Возобновят ли офлайн-обучение в школах Харьковщины
В Харьковскую область возвращается все больше детей, покинувших область после 24 февраля 2022 года, говорит чиновник.
Если в прошлом году у нас было на 1 сентября почти 240 тысяч школьников всех категорий, то мы надеемся, что в этом году их будет на 10 – 12% больше,
– уточнил Литвинов.
И добавил, что тенденция не касается Купянского, части Изюмского, Харьковского, Чугуевского районов.
По данным ХОВА, в Харьковской области повреждено почти 500 школ, 46 из них разрушены полностью. Офлайн-обучение может быть реальным только в Красноградском районе и северной части Богодуховского, говорит чиновник.
Возвращение к очной учебе в школах Чугуева и Харькова маловероятно. На обустройство укрытий в школах только в этих двух районах нужно два миллиарда гривен. Таких денег у местных властей нет.
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Как в Украине будут оценивать учеников, которые учатся за границей
- В Минобразования определили алгоритм оценки результатов обучения украинских учеников, которые сейчас находятся за границей из-за войны.
- Тематическое, семестровое и годовое оценивание, результатов обучения школьников могут осуществлять по необходимости.
- Если ребенок за рубежом изучает в школе такой же предмет, что и в украинском учебном заведении с соответствием программы, оценки будут перечисляться.
- Предметы, которые дети не изучали в зарубежной школе – украинский язык, украинская литература, история Украины, география Украины, защита Украины, правоведение – должны оценивать учителя из украинской школы с использованием технологий дистанционного обучения.
- Годовая оценка школьников будет происходить на основе семестровых или скорректированных семестровых оценок.
- По решению педагогического совета школы семестровая и годовая оценка учеников 5 – 8 и 10 классов могут осуществляться не по 12-балльной шкале, а по двубалльной ("зачтено" / "не зачтено").
- Также годовая оценка может происходить перед началом учебного года. В отдельных случаях – в течение I семестра следующего учебного года.