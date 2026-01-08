В школах Ривненской области краткосрочно меняют учебный формат. Завтра, 9 января, ученики будут учиться дистанционно.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Ровенской ОГА Александра Коваля.

Как будут учиться ученики на Ровенщине?

Соответствующую рекомендацию общинам направил департамент образования и науки Ривненской ОГА. Такое решение приняли из-за сильных снегопадов, которые завтра только усилятся, заявил чиновник.

В условиях непогоды – безопасность школьников превыше всего,

– акцентировал Коваль.

Школам в Ровно также рекомендовали организовать дистанционное обучение 9 января. Это связано со сложными погодными условиями.

Как сообщила Суспильному заместитель начальника областного управления образования Марина Пашковская, сейчас в области 78% школ находятся на каникулах. Еще 3% – работают дистанционно, как и работали. Примерно 20% работают очно и смешанно.

Чиновница также напомнила, что школы являются автономными – педагогические советы имеют право определить, в каком формате будут учиться ученики.

Как будут учиться ученики в Днепре?

В школах Днепра решили продлить зимние каникулы.

Все из-за отсутствия в городе света после атаки россиян.