Шмыгаль заявил, что приказ о среднем образовании в условиях войны основательно доработают
Источник:Электронные петиции
Проект приказа МОН Украины об утверждении порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных школах в условиях военного положения основательно доработают. В частности, учтут замечания и предложения.
Об этом в ответе на петицию сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так, МОН 24 июня 2024 года обратилось в Минюст с просьбой вернуть его для доработки без государственной регистрации.
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Приказ о среднем образовании в условиях войны основательно доработают
Шмыгаль отметил, что Минобразования Украины образует соответствующую рабочую группу. В нее войдут нардепы, представителя департаментов/управлений образования и науки ОВА и территориальных общин.
Сейчас идет проработка предложения, которые поступили от ОВА, Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины", профессиональных союзов работников образования и науки, учебных заведений.Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!
Отметим, что 10 июля петиция на сайте Кабинета Министров Украины с призывом отменить приказ Минобразования об утверждении порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных школах в условиях военного положения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
- Ранее правозащитники высказывали опасения, что учеников-переселенцев могут лишить права учиться в дистанционном формате.
- В Минобразования Украины взамен разъяснили, как будут учиться украинские ученики за рубежом, на ВОТ и школьники-переселенцы.