Шмыгаль заявил, что приказ о среднем образовании в условиях войны основательно доработают

Проект приказа МОН Украины об утверждении порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных школах в условиях военного положения основательно доработают. В частности, учтут замечания и предложения.

Об этом в ответе на петицию сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так, МОН 24 июня 2024 года обратилось в Минюст с просьбой вернуть его для доработки без государственной регистрации.

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Приказ о среднем образовании в условиях войны основательно доработают

Шмыгаль отметил, что Минобразования Украины образует соответствующую рабочую группу. В нее войдут нардепы, представителя департаментов/управлений образования и науки ОВА и территориальных общин.

Сейчас идет проработка предложения, которые поступили от ОВА, Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины", профессиональных союзов работников образования и науки, учебных заведений.

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Отметим, что 10 июля петиция на сайте Кабинета Министров Украины с призывом отменить приказ Минобразования об утверждении порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных школах в условиях военного положения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.