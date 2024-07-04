На Херсонщине планируют изменить формат обучения для части учеников
Источник:Александр Прокудин
На Херсонщине продолжается подготовка к новому учебному году в 186 школах. В них должны получать образование около 60 тысяч учеников.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о планах уже в рамках нового учебного года частично вернуть учеников за школьные парты. Так, чиновники рассматривают возможность возобновления обучения в смешанной форме в пяти школах.
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Как будут учиться ученики на Херсонщине
Чиновник говорит, что эти учебные заведения расположены в относительно безопасных общинах.
Там есть простейшие укрытия, а также обустраивают образовательные локации. Сейчас ожидаем рекомендации профессиональных комиссий по каждому из защитных сооружений,
– отметил Прокудин.
Также глава Херсонской ОГА сообщил о планах по восстановлению побитых российскими снарядами школ и садиков. В частности, уточнил, что чиновники сформировали перечень по ремонту 28 учебных заведений. В 18 предусмотрели строительство укрытий.
Всего в прошлом учебном году удалось обустроить 24 укрытия в учебных заведениях. И в планах на этот год – создать безопасные условия еще в трех школах,
– сообщил Прокудин.
И добавил, что уже завершили тендерные процедуры и определили подрядчиков. Вскоре стартуют ремонтные работы.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Ранее мы информировали о том, что Минобразования Украины может отменить возможность для учеников-переселенцев учиться в "своих" школах дистанционно. При этом обязать их посещать учебные заведения по новому месту фактического проживания. В этом убеждают в ОО "Донбасс SOS".