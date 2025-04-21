Слово "плюшевый" – есть ли оно в украинском языке и каково его происхождение

Плюшевые игрушки едва ли не самые любимые для игр в детстве. И даже некоторые взрослые их тоже любят. А задумывались ли вы, что такое "плюш" и есть ли такое слово в украинском языке?

О том, есть ли слово "плюш" и "плюшевый" в украинском языке, рассказывает 24 Канал, опираясь на энциклопедии и словари.

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Есть ли в украинском языке слово "плюшевый"

Когда слышим слово "плюшевый" возникает ассоциация с чем-то мягким, приятным на ощупь, с уютом. Но есть ли это слово в украинском языке и откуда оно взялось?

Слово "плюш", а соответственно – "плюшевый" есть в украинских словарях. Оно было заимствовано в XIX веке из немецкого языка, где "Plüsch" происходит от французского слова "peluche", что означает "ворсистая ткань". Французское слово, и себе, имеет корни в итальянском "peluzzo", которое означает "мягкий пух", а также латинское "pilus", что переводится как "волос".

Что такое "плюш"

Плюш – это название ткани, с длинным (до 8 миллиметров) ворсом на лицевой стороне. Ворс бывает шелковый, синтетический, шерстяной или хлопковый, но само полотно всегда сделано из хлопковой ткани. Ворс на поверхности придает ему той особой текстуры, которая делает плюш идеальным для создания комфортных вещей. Ворс может располагаться по всей поверхности или на отдельных участках, создавать узор.

Плюшевый – это слово, которое возникает от плюша, но используется для описания предметов или текстур, которые имеют мягкость, приятность прикосновения и, конечно, ощущение роскоши.

Плюшевые вещи – это об уюте. Ткань идеально подходит для использования в создании домашнего текстиля – подушек, покрывал или штор. Домашняя одежда или пижамы из плюша – это о комфорте. Из него шьют театральные и маскарадные костюмы. Плюш также часто используется для обивки мебели.

Плюшевые игрушки – являются одними из самых любимых среди детей и даже взрослых. Они имеют свойство напоминать нам детство и дарить теплые воспоминания.

Самой распространенной плюшевой игрушкой является мишка или мишка Тедди. Замысел которой приписывают США и связывают с президентом Теодором Рузвельтом, который спас медвежонка. Существует даже термин "Теддизм" – это коллекционирование плюшевых мишек.

По другой версии – этого мишку придумала женщина для своих детей, а дизайн и варианты придумывал ее талантливый родственник художник.

Мишки Тедди / Freepik

Примеры использования слова в литературе:

"Если бы невестка привезла плюша на кохточку [кофточку]" (Иван Кропивницкий)

"Бедно... меблированный гостиничный покой. Кровать, софа, обита красным плюшем" (Иван Франко).

"На зеленом фоне деревьев большим чертополохом полыхал под солнцем его бордовая плюшевая фуражка" (Борис Антоненко-Давидович).

"Широкоплечий цыган... в широких зеленых плюшевых шароварах... лежит на животе" (Григор Тютюнник).

А у вас есть любимая плюшевая вещь – плед или игрушку, которая вызывает теплые воспоминания или чувства?