Когда света не будет по 12 часов: в ОП рассказали, как готовят школы к возможным блэкаутам
- Украинские школы готовятся к работе без света до 12 часов, используя аккумуляторы и солнечную генерацию, чтобы минимизировать влияние энергодефицита.
- Проект предусматривает три этапа: замена осветительных ламп, установка солнечных панелей и оборудование школ для работы с детьми во внеучебное время.
- Энергонезависимые заведения уже функционируют в Украине, демонстрируя эффективность, а новые проекты должны быть реализованы до осенне-зимнего периода.
Хотя только что завершился учебный год, уже идет подготовка к новому. И самый важный момент – позаботиться о возможности работы в условиях длительного отключения света.
Какие проекты в разработке, чтобы минимизировать влияние энергодефицита, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита в своем телеграм-канале, пишет 24 Канал.
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Как подготовить школы для работы во время блэкаутов
Виктор Микита сообщил, что во время совещания с руководителями ОВА обсудили план работы при условии длительных отключений электроэнергии.
Враг атакует гражданские энергетические объекты Украины и в дальнейшем планирует удары по энергетике. Поэтому важно подготовиться к любым кризисным угрозам и ситуациям. Реагирование и решения на всех уровнях должны быть прагматичные, учитывая опыт предыдущих лет. Одними из приоритетов на местах являются образование и здравоохранение.
На повестке дня совещания обсуждалось одно из таких решений: создание энергонезависимых учебных заведений в регионах и громадах. Такие заведения смогут автономно функционировать до 12 часов, несмотря на возможные отключения света в результате потенциальных атак агрессора на объекты энерго генерации.
Проект предусматривает создание ячеек на базе школ, которые, несмотря на возможные отключения света в общинах, будут продолжать автономную работу благодаря аккумуляторам и солнечной генерации.
В случае возможных атак врага на объекты энергетики и перебоев в электроснабжении опорные школы в громадах станут местами, где дети смогут находиться во внеучебное время до позднего вечера. Здесь они смогут заниматься спортом, смотреть фильмы, слушать лекции, играть в развивающие игры и т.д,
– отметил Никита.
Проект разделили на несколько этапов.
- На первом этапе проекта будут выбирать крупнейшие опорные школы с имеющимися бомбоубежищами и твердотопливными котлами для обогрева. Там, где нет котлов, проектируют установку резервных.
- На втором этапе инициативы рассматривают все остальные опорные учебные заведения.
Кроме того, проект создания энергонезависимых учебных заведений предусматривает три очереди:
- Первая: замена всех осветительных ламп на энергосберегающие, что позволит сократить объемы потребления электроэнергии.
- Вторая: установка солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов соответствующей мощности.
- Третья: оборудование школ необходимым оборудованием для работы с детьми во внеучебное время на территории учебных заведений.
В то же время будут сформированы программы занятости детей во внеучебное время до позднего вечера на территории школы в зависимости от возраста и индивидуальных пожеланий.
Важно! В Украине уже функционируют энергонезависимые учебные заведения, которые уже эффективно работают в областях и доказали на практике целесообразность указанного подхода.
Поручение на проведение расчетов, проектирование и реализацию проекта совместно с общинами поручили руководителям ОВА. Но сроки сжатые – к началу осенне-зимнего периода.