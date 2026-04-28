Учителя молчат о буллинге: омбудсменка рассказала, чего и кого боятся

Недавно соцсети всколыхнул новый тренд от учеников с акцентом на унижение учителей. Школьники фотографируют педагогов и монтируют и выкладывают обидные видео в токтоке.

Образовательная омбудсменка Надежда Лещик в интервью LVIV MEDIA рассказала, что педагоги при этом неохотно жалуются на буллинг. С прошлого года ее Служба получила всего два соответствующих обращения.

Смотрите также "Вседозволенность в школах– не норма": учительница из Мукачево подняла болезненную тему воспитания

Почему учителя не жалуются на буллинг?

Лещик объяснила, что педагоги не хотят сообщать о проблеме из-за давления и страха обвинения руководства школ в том, что они непрофессиональны. Говорит, что педагоги не хотят конфликтовать.

Это или уныние, или давление руководства. Но в этой ситуации я вижу, что учителя хотят защитить себя. Они обращаются в полицию,

– отметила педагогов омбудсменка.

Хотя, по ее словам, есть случаи, когда директора школ сами защищают учителей и обращаются в полицию через буллинг их педагогов. При этом Лещик призывает педагогов не бояться защищать себя.

Все же, по ее словам, в Украине такие дела долговременны, ведь полиция сначала расследует, затем составляет протокол, подает в суд и потом суд принимает решение. Поэтому государство должно усовершенствовать законодательство по защите педагогов. Сейчас акцент– больше на детях.

Любопытно! Ранее Лещик советовала учителям в случае оскорбительных видео или писать заявление в полицию, или жаловаться на видео в тексте. При этом привлекать знакомых, чтобы отправить больше жалоб.

Что известно о "тренде"?

В Нацполиции Украины рассказали, что в украинском сегменте интернета появляются обидные видео об отдельных учителях. Правоохранители при этом напомнили, что это не является "приколом", а кибербуллинг и предполагает ответственность.

За такие действия предусмотрены штрафы или даже уголовная ответственность. Если нарушитель несовершеннолетний, то за его действия отвечают родители.

Правоохранители также подсказали алгоритм действий в случае кибербуллинга для учителей:

зафиксировать доказательства (скриншоты, ссылки);

пожаловаться в соцсети;

сообщить взрослым или обратиться в полицию (102/112).

Родителям советуют при этом объяснить детям правило "цифрового следа", проверить настройки приватности профиля и предупредить ребенка, что она может обратиться за помощью при сетевых атаках.