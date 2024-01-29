В Украине за год зафиксировали около 100 случаев буллинга в школах: наказывают ли за это

За последние пять лет в Украине открыли более 600 дел из-за фактов буллинга в учебных заведениях. В основном нарушители отделались штрафами.

За данными ЮНИСЕФ, в Украине 67% подростков в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой психического или физического насилия. До полномасштабной войны ежегодно в нашем государстве фиксировали около 150 буллинговых фактов ежегодно.

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Сколько случаев буллинга зафиксировали во время войны

В 2022 году эта цифра уменьшилась до почти 80, а в прошлом году почти 100.

Чаще всего в прошлом году за травлю привлекали к ответственности подростков от 14 до 16 лет – 51 решение. Также дела касались правонарушений совершаемых группой людей или повторно подростками того же возраста.

Отвечать за то, что не сообщили о случаях травли, могут и директора школ. В 2023 году был зафиксирован такой случай.

Как наказывают нарушителей

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В основном нарушителей наказывают штрафами. Через пять лет назначили исправительные работы только дважды. Эти случаи произошли в 2019 году в Житомирской и Херсонской областях. Исправительные работы были назначены на 20 часов.

Отметим, в Украине ответственность за буллинг в учебных заведениях появилась в 2018 году. Согласно закону, нарушитель должен заплатить штраф на сумму 850 – 3400 гривен и отбыть общественные работы от 20 до 60 часов.

Административную ответственность могут наложить на лицо, которому исполнилось 16 лет. Если ребенок младше, за его поступки отвечают родители.