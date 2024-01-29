За даними ЮНІСЕФ, в Україні 67% підлітків у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою психічного або фізичного насильства. До повномасштабної війни щороку у нашій державі фіксували близько 150 фактів булінгу щороку.

Дивіться також Як діяти батькам, якщо з їхньої дитини знущаються у школі

Скільки випадків булінгу зафіксували у час війни

У 2022 році ця цифра зменшилася до майже 80, а торік – майже 100.

Найчастіше торік за цькування притягували до відповідальності підлітків віком від 14 до 16 років – 51 рішення. Також справи стосувалися правопорушень, скоєних групою людей або повторно підлітками такого ж віку.

Відповідати за те, що не повідомили про випадки цькування, можуть і директори шкіл. У 2023 році зафіксували такий випадок.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Як карають порушників

Здебільшого порушників карають штрафами. За п'ять років призначили виправні роботи лише двічі. Ці випадки трапились у 2019 році на Житомирщині та Херсонщині. Виправні роботи призначили на 20 годин.

Зазначимо, в Україні відповідальність за булінг у навчальних закладах з'явилася у 2018 році. Відповідно до закону порушник має сплатити штраф на суму 850 – 3400 гривень та відбути громадські роботи від 20 до 60 годин.

Адміністративну відповідальність можуть накласти на особу, якій виповнилося 16 років. Якщо дитина молодша, за її вчинки відповідають батьки.