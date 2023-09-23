Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у такому разі радить батькам скаржитись в управління освіти, департамент освіти або й навіть писати заяву до Нацполіції. Усе залежить від ситуації.

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