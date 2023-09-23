Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у такому разі радить батькам скаржитись в управління освіти, департамент освіти або й навіть писати заяву до Нацполіції. Усе залежить від ситуації.
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Як діяти батькам, якщо дитина зазнає булінгу у школі
Горбачов уточнив: є стаття 173 – 4 кодексу України про адмінпорушення – булінг, тобто про систематичне знущання, цькування, переслідування за будь-якою ознакою. І додав, що МОН є також наказ МОН про те, як має діяти директор школи, коли батьки до нього звертаються із такою заявою.
Так, директор повинен:
- протягом 1 дня повідомити поліцію про таку заяву;
- негайно скликати засідання постійної комісії з протидії булінгу;
- здійснити розслідування, визначити факти і зробити певні висновки.
Інструменти є і вони працюють, якщо батьки наважуються подавати заяви і добиватись свого. Не завжди це спрацьовує з першого разу, але якщо булінг дійсно був, то врешті-решт можна добитись того, що винні будуть покарані. Якщо ж сам керівник закладу освіти спричинив булінг, то тоді потрібно скаржитись в управління освіти, департамент освіти, писати заяву до Нацполіції. Оцей порядок чітко визначається законом,
– уточнив освітній омбудсмен.
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Чи може вчитель вигнати дитину з уроку
- Адвокат Марина Семенова уточнює: якщо вчитель виганяє дитину з класу – це цькування.
- За її словами, у такому разі педагог вчиняє насильство стосовно дитини і таким чином може заподіяти шкоду її здоров'ю.
- Учителя за такі дії можуть притягнути до адмінвідповідальності.