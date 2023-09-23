Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в таком случае советует родителям жаловаться в управление образования, департамент образования или даже писать заявление в Нацполицию. Всё зависит от ситуации.
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Как действовать родителям, если ребенок испытывает буллинг в школе
Горбачев уточнил: есть статья 173 – 4 кодекса Украины об админнарушении – буллинг, то есть о систематическом издевательстве, травле, преследовании по любому признаку. И добавил, что МОН есть также приказ МОН о том, как должен действовать директор школы, когда родители к нему обращаются с таким заявлением.
Так, директор должен:
- в течение 1 дня уведомить полицию о таком заявлении;
- немедленно созвать заседание постоянной комиссии по противодействию буллингу;
- осуществить расследование, определить факты и сделать определенные выводы.
Инструменты есть и они работают, если родители решаются подавать заявления и добиваться своего. Не всегда это срабатывает с первого раза, но если буллинг действительно был, то, в конце концов, можно добиться того, что виновные будут наказаны. Если же сам руководитель учебного заведения вызвал буллинг, то тогда нужно жаловаться в управление образования, департамент образования, писать заявление в Нацполицию. Этот порядок четко определяется законом,
– уточнил образовательный омбудсмен.
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Может учитель выгнать ребенка из урока
- Адвокат Марина Семенова уточняет: если учитель выгоняет ребенка из класса – это травля.
- По ее словам, в таком случае педагог совершает насилие в отношении ребенка и таким образом может причинить вред его здоровью.
- Учителя за такие действия могут быть привлечены к админответственности.