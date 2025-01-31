Как учить английский украинцам: советы от американского дипломата

Многие украинцы с началом полномасштабного вторжения оказались в Соединенных Штатах. И одним из самых сложных моментов адаптации в новой стране стал язык – не все его знали или владели на должном уровне.

Бывший американский дипломат Джон Гамильтон решил обучать украинцев английскому. Своими наблюдениями и советами делится в интервью "Голосу Америки", сообщает 24 Канал.

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Как дипломат стал учителем английского

Джон Гамильтон 28 лет работал в Государственном департаменте США, кроме родного ему английского, знает еще шесть языков. Своим опытом изучения иностранных языков он делится с украинцами.

Уже с первых месяцев полномасштабной войны проводит бесплатные языковые курсы для вынужденных переселенцев, которые переехали из Украины в столицу США и окрестности. Знакомство с украинцами началось в Польше, где понял, что они разговаривают на английском плохо. Поэтому решил помочь в изучении языка переселенцам, которые оказались в США.

Вернувшись в США, нашел местную организацию в Вашингтоне под названием "Булава". Это группа молодых украинок, которые организовались во время войны, чтобы помогать здесь переселенцам, а также помогать финансово людям в Украине.

Я подошел к ним и сказал: "Я хотел бы вам помогать. И одна из вещей, которые я мог бы делать, это предложить уроки английского, если вы хотите". И они сказали: "Да, это было бы здорово"

– вспоминает Гамильтон.

Через вебсайт организации записалось более 200 украинцев, но решил ограничиться теми, кто живет рядом, а остальные стали группой поддержки. С ними проводятся встречи для посиделок и экскурсий.

Сейчас у меня есть два класса по шесть – восемь учеников в каждом, и я не хочу, чтобы они были большими, потому что хочу дать людям много возможностей разговаривать в классе и заставить их получить умение говорить на английском,

– комментирует дипломат.

Ученики – это преимущественно женщины, дети которых быстро учат язык в школах, а взрослым это дается труднее. Однако, дети их подбадривают.

Какие сложности возникают при изучении языка

Господин Гамильтон поделился, какие сложные моменты заметил при изучении языка украинцами. Есть определенные систематические ошибки:

Использование артиклей: a car, the car. И с небольшим объяснением они это понимают, но забывают, когда говорят. Надо поправлять снова и снова, чтобы выработать привычку.

Пропускается глагол "быть" – I am happy.

Некоторое произношение является сложным, особенно гласные. Есть много таких гласных, которые очень сложные для украинцев, особенно в коротких англосаксонских словах, и если человек не знает, о чем вы говорите, например, пиво и медведь – beer and bear, подруга и тело – buddy и body.

У меня есть смешная история. Одна ученица, на презентации себя на английском, допустила ошибку. Она сказала: "Сегодня я поговорю о своем теле. Его зовут Виктория". И я подумал – что же, это действительно интересно. Эта красивая женщина собирается говорить о своем теле, и она дала ему имя. А она имела в виду подругу,

– поделился Гамильтон.

Он часто сопровождает исправление ошибок шутками и подбадривает своих учеников.

Джон Гамильтон – теперь преподаватель английского для украинского / фото "Голос Америки"

Советы для изучения языка

Главный совет – стараться максимально погрузиться в язык, другими словами, разговаривать только на этом языке. Как только вы достигнете определенного уровня, разговаривайте только на этом языке в течение всего дня.

Включите радио на английском, когда вы чем-то занимаетесь. Пусть это будет на фоне. Слушайте это пассивно, пока убираете в доме, готовите или такое прочее. Хорошо пытаться слушать и понимать, но даже если вы этого не делаете, ритмы языка и часть словарного запаса отложатся подсознательно.

Слушать новости на этом языке. Люди более склонны смотреть фильмы, а в Украине они в основном дублированы, вы не слышите английского. В новостях люди сосредотачиваются на том, чтобы говорить четко, произнося все звуки, слова и так далее. И то, о чем они говорят, немного более предсказуемо. Разговорная речь более быстрая и размытая.

Сосредоточьтесь на том, чтобы говорить правильно. Если вы это сделаете, со временем скорость придет сама. Но если вы действительно пытаетесь говорить свободно и без колебаний в начале с большим количеством ошибок, вы никогда не вернетесь назад и не исправите их.

Язык – это специфическая способность, которая имеет аспекты произношения, грамматические аспекты, и некоторые люди лучше в этом других. Поэтому не стоит волноваться о темпах изучения и об акценте.

Нет, не волнуйся об этом. Говорите правильно. Если вы говорите правильно, вы можете иметь отличный акцент. Это может быть немного волшебным. Поэтому не беспокойтесь об абсолютно идеальном произношении. Я имею в виду, не пытайтесь делать вид, будто вы приехали из Чикаго. Просто говорите четко.

Какие впечатления от украинцев у американского дипломата

Джон Гамильтон поделился своими впечатлениями от украинцев. По его наблюдениям украинцы и американцы отличаются как фрукты – кокосы и персики.

Моя любимая метафора для сравнения украинцев и американцев, что украинцы – это кокосы, а американцы – персики. Не знаю, или вы о таком слышали. Украинцы жесткие снаружи, но мягкие и сладкие внутри. Американцы – какие-то сладкие и мягкие снаружи, но твердые внутри. И я думаю, что в этом есть доля правды,

– шутит Джон Гамильтон.

А еще им сложно привыкнуть к поверхностным разговорам американцев, например, только вежливого ответа на "как твои дела". Или улыбок на улице от незнакомых людей – сразу пытаются вспомнить, или они их знают.

Люди более прямолинейные. Я думаю, что они являются хорошим противодействием от многих недостатков американской культуры. Они, обычно, очень вежливы.

Мне нравится то, что я узнал об украинской культуре. Она выглядит очень традиционной, очень искренней. Много узнал о еде – вареники, голубцы и тому подобное.

Я спрашиваю учеников, чем украинская культура отличается от русской, и есть отличия, о которых я узнал. Я считаю, что украинцы очень гордятся своей культурой. Я думаю, что их уважение к семье и традициям очень почетно и достойно восхищения. В последнее время я читаю много украинской литературы и переводов.

Украинцы любят гулять пешком. В основном они очень устойчивы, по сравнению с американцами. Очень трудолюбивые и не жалуются, хотя один из студентов сказал, что частично это из-за языкового барьера, что они не говорят настолько красноречиво, чтобы жаловаться. Но я не думаю, что это так.