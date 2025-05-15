Какие цены на обучение в странах Европы: где учиться дешевле всего

Рассматривая обучение за рубежом, украинские абитуриенты учитывают и стоимость обучения и проживания в этой стране.

О стоимости обучения и проживания в самых популярных для обучения странах, расскажет 24 Канал, ссылаясь на osvita.in.net.

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Какие цены на обучение в странах Европы

Заметим сразу, что в большинстве стран обучение на родном языке – бесплатное, как для граждан, так и для иностранных студентов. Действуют грантовые стипендиальные программы на обучение и программы обучения по обмену.

Обучение на английском языке – всегда дороже.

Кроме того, стоимость зависит от статуса, специфики университета, формы обучения, особенностей выбранной специальности – медицинские всегда дороже.

Польша

Стоимость обучения колеблется от 1100 евро до 5500 евро в год. Обучение на английском языке стартует от 1800 евро в год. Владельцы карты поляка и студенты, владеющие польским языком на уровне C1 могут претендовать на бесплатное обучение.

Словакия

Это одна из самых привлекательных стран для обучения, в том числе и из-за языка. Стоимость 700 – 5000 евро в год в зависимости от вуза. Цена за общежитие составляет 45 – 100 евро в месяц.

Чехия

Стоимость платного образования в Чехии невысокая – от 740 евро за семестр (Институт Карла Энглиша). Кроме того, существуют специальные программы лояльности и стипендии для отличников, а в кампусах высших учебных заведений есть бесплатные общежития.

Образование на чешском языке – бесплатное. В Чехии проживание в общежитии будет стоить 200 евро, питание и транспорт - около 500 евро в месяц.

Литва

Обучение на бакалавриате – 1300 – 5500 евро в год. В магистратуре стоимость стартует с 2300 евро. Однако, медицина или стоматология на английском языке, могут стоить около 10 тысяч евро в год.

Болгария

Цены зависят от специальности. В среднем, годовое обучение в болгарском университете стоит:

От 1000 до 5000 евро для гуманитарных и социальных наук.

От 2000 до 6000 евро для экономических, технических и естественных наук.

От 5000 евро и выше для медицинских специальностей.

Но бытовые расходы в Болгарии ниже чем во многих европейских странах. Средняя стоимость проживания иностранного студента составляет 300 – 400 евро в месяц.

Словения

Оплата за обучение напрямую зависит от престижности выбранного университета и профессии. Кроме того, на стоимость влияет программа обучения. Государственные университеты не слишком выделяются по оплате от коммерческих.

Бакалавриат – 1500 – 3000 евро.

Магистратура – 2200 – 3000 евро.

Докторантура – 2500 – 3000 евро.

Эстония

Обучение в Эстонии дороже, чем в соседних Латвии или Литве. Стоимость – 4947 – 5936 долларов в год. Однако в местных вузах есть гранты и бюджетные места для талантливых абитуриентов.

Важным моментом является подача заявления нужно иметь не менее 5936 долларов на счету. Все иностранные выпускники эстонских вузов имеют 9 месяцев для поиска работы в стране.

Австрия

Обучение в государственных вузах будет стоить примерно 726 евро за семестр. Расходы на жизнь выше: аренда – от 500 евро, питание и страховка – еще около 500 – 600 евро в месяц.

Германия

Образование в Германии не совсем бесплатное. Каждый семестр все студенты платят так называемый "взнос солидарности". Этот взнос дает право пользоваться студенческими льготами: жить в общежитии, пользоваться библиотекой, ходить в студенческие спортзалы, пользоваться общественным транспортом и все это – со значительной скидкой. Размер взноса составляет от 200 до 500 евро в семестр – в зависимости от города и университета.

Стоимость общежития – от 200 евро в месяц. Но, жизнь дороже, чем в Чехии или Словакии. Страховка – 90 евро в месяц.

А стоимость, например, бизнес образования и обучения в Германии в частных заведениях – от 4900 евро за семестр (Бизнес-школа Мюнхена Европейского университета).

Италия

Стоимость высшего образования в Италии небольшая и составляет в среднем 2500 евро за один учебный год. Кроме этого, в стране большое количество стипендий. Например, социальная государственная стипендия (до 14000 за один учебный год) этого хватит, чтобы покрыть не только расходы на обучение, но и на аренду жилья. В Италии также популярны стипендии университетов (1000 до 10000 за один учебный год).

Франция

Франция предлагает недорогое обучение – от 170 до 380 евро в год. Но расходы на жилье, питание и транспорт могут достигать 900 – 1000 евро в месяц.

Испания

В Испании обучение стоит от 700 до 2500 евро в год в государственных вузах и до 15000 евро в частных. Стоимость жизни – около 900 – 1200 евро в месяц.

Швеция и Швейцария – это престижные страны для получения образования, но и высокая стоимость обучения: программы – от 8000 до 25000 евро, жилье – от 1000 евро, расходы на жизнь – от 1500 евро в месяц.

Сравнивая стоимость жизни и платы за обучение самыми дешевыми считаются – Чехия и Словакия. А их высшее образование высоко оценивается в Европе.

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