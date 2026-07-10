"Чемодан" или "вализа": как правильно говорить на украинском и почему

Не каждое заимствованное слово является чуждым для украинского языка. Если оно появилось давно, закрепилось в литературе, словарях и устной речи, оно становится частью языковой традиции, но не все слова "прижились".

Почему в украинском языке нет слова "чемодан", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

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"Чемодан" или "вализа": как правильно по-украински?

Путешествия начинаются не с вокзала или аэропорта, а со сборов. И именно тогда мы часто употребляем слово "чемодан" перед поездкой, даже не задумываясь, что в украинском языке есть другое, нормативное название – "вализа".

Именно это слово приводят словари и современные справочники по культуре речи – твердая коробка для дорожных вещей с прикрепленной крышкой, которая закрывается:

зібрати валізу;

дорожня валіза;

покласти речі до валізи.

Откуда происходит слово "вализа"?

Слово "вализа" пришло в украинский язык через польский – waliza. Польский же заимствовал его из французского – valise, где так называли дорожную сумку для одежды. А в основе лежит латинское – valīsia, valesia "узелок всадника".

То есть "вализа" – это древнее европейское заимствование, которое уже много веков является органичной частью украинского языка. Оно зафиксировано в словарях еще в XIX веке и широко встречается в украинской художественной литературе.

Старий оперся на палиці не сідаючи, а син стояв напочіпках коло валізи. (Иван Франко).

(Иван Франко). Старі панни закидали небожів кабінет валізами та скриньками. (Иван Нечуй-Левицкий).

(Иван Нечуй-Левицкий). Пишний товстунець підхопив свої великі валізи, обшиті блідо-жовтою шкірою, з блискучими мідяними обковами, і понісся в сусідній вагон. (Василий Барка).

Слово "валіза" стало настолько естественным для украинского языка, что от него легко образуются производные: валізка, валізний, безвалізний (шутливо).

Когда-то чемоданы изготавливали преимущественно из дерева, кожи или плетеной лозы. Лишь в XX веке появились легкие алюминиевые, пластиковые и тканевые модели, которые различаются по размеру.

Как выбрать размер чемодана: смотрите видео

Интересно! Мировую славу дорожным чемоданам в XIX веке принесли мастера французского модного дома Louis Vuitton, которые создали плоские дорожные сундуки – прообраз современного чемодана.

А откуда взялось слово "чемодан"?

Слово "чемодан" тоже имеет интересную историю. В русский язык оно попало через тюркские языки. Большинство исследователей связывает его с персидским словом jāmadān, которое буквально означает "хранилище для одежды" (jāma – одежда, dān – вместилище).

Хотя в украинском языке немало древних тюркских заимствований: арбуз, бахча, табак, взятка – слово "чемодан" не стало литературной нормой. Оно распространилось под влиянием русского языка, поэтому нормативным эквивалентом является "вализа".

Важно! В украинском языке есть и слово "саквояж" (от французского sac de voyage – "дорожная сумка"), но это не синоним чемодана, а отдельный вид ручной клади.

Украинский язык, как и любой другой, формировался веками. В него пришли слова из польского, немецкого, французского, турецкого и многих других языков. Одни из них стали неотъемлемой частью нашей лексики, другие – так и остались чужеродными.

И хороший пример – слова "вализа" и "чемодан". Поэтому, собираясь в отпуск или в командировку, не забудьте взять с собой чемодан.