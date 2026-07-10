Чому в українській мові немає слова "чемодан", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

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"Чемодан" чи "валіза": як правильно українською?

Подорожі починаються не з вокзалу чи аеропорту, а зі зборів. І саме тоді ми часто вживаємо слово "чемодан" саме перед мандрівкою, навіть не замислюючись, що українська мова має іншу, нормативну назву – "валіза".

Саме це слово подають словники та сучасні довідники з культури мовлення – тверда коробка для дорожніх речей із прикріпленою кришкою, яка закривається:

зібрати валізу;

дорожня валіза;

покласти речі до валізи.

Звідки походить слово "валіза"?

Слово "валіза" прийшло до української через польську – waliza. Польська ж запозичила його з французької – valise, де так називали дорожню сумку для одягу. А в основі латинське – valīsia, valesia "клунок вершника".

Тобто "валіза" – це давнє європейське запозичення, яке вже багато століть є органічною частиною української мови. Воно зафіксоване в словниках ще в XIX столітті й широко трапляється в українській художній літературі.

Старий оперся на палиці не сідаючи, а син стояв напочіпках коло валізи. (Іван Франко).

(Іван Франко). Старі панни закидали небожів кабінет валізами та скриньками. (Іван Нечуй-Левицький).

(Іван Нечуй-Левицький). Пишний товстунець підхопив свої великі валізи, обшиті блідо-жовтою шкірою, з блискучими мідяними обковами, і понісся в сусідній вагон. (Василь Барка).

Слово "валіза" стало настільки природним для української мови, що від нього легко утворюються похідні: валізка, валізний, безвалізний (жартівливо).

Колись валізи виготовляли переважно з дерева, шкіри або плетеної лози. Лише у XX столітті з'явилися легкі алюмінієві, пластикові та тканинні моделі, які різняться за розміром.

Як обрати розмір валізи: дивіться відео

Цікаво! Світову славу дорожнім валізам у XIX столітті принесли майстри французького модного дому Louis Vuitton, які створили пласкі дорожні скрині – прообраз сучасної валізи.

А звідки взявся "чемодан"?

Слово "чемодан" теж має цікаву історію. До російської мови воно потрапило через тюркські мови. Більшість дослідників пов'язує його з перським словом jāmadān, яке буквально означає "сховище для одягу" (jāma – одяг, dān – вмістилище).

Хоч українська мова має чимало давніх тюркських запозичень: кавун, баштан, тютюн, хабар – слово "чемодан" не стало літературною нормою. Воно поширилося під впливом російської мови та є навіть кальки – "чемойдан", "чумойдан". Однак нормативним відповідником є – "валіза".

Важливо! В українській мові є й слово "саквояж" (від французького sac de voyage – "дорожня сумка"), але це не синонім валізи, а окремий вид ручного багажу.

Українська мова, як і будь-яка інша, формувалася століттями. До неї приходили слова з польської, німецької, французької, турецької та багатьох інших мов. Одні з них стали невід'ємною частиною нашої лексики, інші – так і залишилися чужорідними.

І гарний приклад – слова "валіза" і "чемодан". Тож, збираючись у відпустку чи відрядження, не забудьте взяти із собою валізу.