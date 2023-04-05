Студентов одного из украинских вузов отправили на дистанционное обучение: какая причина

Студенты Черновицкого университета почти две недели будут учиться онлайн. Соответствующее решение вступило в силу 5 апреля.

Студенты Черновицкого университета сообщили, что со среды, 5 апреля, они будут учиться онлайн. Такая форма обучения в вузе будет действовать до 18 апреля.

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Почему студентов отправили на онлайн

Как рассказал первый проректор университета Василий Балух, соответствующее решение было принято из-за ухудшения погодных условий и завершения отопительного сезона. В аудиториях холодно, поэтому во избежание рисков для здоровья студентов обучение будет проходить онлайн.

У нас был договор с "Нефтегазом" до конца марта. Поскольку месяц был теплым, другого соглашения мы не заключали, потому что это привело бы к дополнительным расходам на газ,

– заявил Балух.

Также он добавил, что с 18 апреля форма обучения в университете будет смешанной: младшие курсы будут учиться в аудиториях, а старшие – дистанционно.