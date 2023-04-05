Студентів Чернівецького університету повідомили, що з середи, 5 квітня, вони навчатимуться онлайн. Така форма навчання у виші діятиме до 18 квітня.

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Чому студентів відправили на онлайн

Як розповів перший проректор університету Василь Балух, відповідне рішення прийняли через погіршення погодніх умов та завершення опалювального сезону. В авдиторіях холодно, тому для уникнення ризиків для здоров'я студентів навчання буде проходити онлайн.

У нас був договір з "Нафтогазом" до кінця березня. Оскільки місяць був теплим, іншої угоди ми не укладали, бо це б призвело до додаткових витрат на газ,

– заявив Балух.

Також він додав, що з 18 квітня форма навчання в університеті буде змішаною: молодші курси будуть навчатися в авдиторіях, а старші – дистанційно.