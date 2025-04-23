Червленый, блаватный, крицевый: какие они – цвета, забытые украинцами
- Украинцы имели уникальные названия для цветов, которые стали подзабытыми, но упоминания о них есть в литературе XIX – начала ХХ века).
- Эти цвета использовались для описания оттенков военных штандартов в 18 – 19 веке и встречаются в произведениях украинских авторов.
Знали ли вы, что для обозначения ряда цветов украинцы имели свои названия? Они уже подзабыты, но упоминания о них есть в литературе XIX – начала ХХ века.
Вместе с 24 Каналом узнайте о забытых названиях для обозначения цветов, ссылаясь на тикток Юлии Котурбаш.
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Знаете ли вы какие это цвета
Изучая родной язык, узнавайте о забытых, изъятых или в свое время запрещенных словах. Юлия Котурбаш предлагает вспомнить древние названия цветов, которые сегодня звучат по-другому. Сегодня словари украинского языка при объяснении их пишут, что это забытые или диалектические названия.
Червленый или черленый – темно-красный.
Блаватный или волошковый – голубой.
Малахитовый – ярко-зеленый.
Крицевый – темно-синий.
Зеленавий или зеленкавый – зеленый.
Золотавый или золотистый – желтый.
Кубовый – ярко-синий.
Помаранцевый – оранжевый или же розовый.
Лилейный – белый, в значении нежности.
Фиалковый или бузковый – фиолетовый.
Слышали ли вы об этих цветах: смотрите видео
В литературе встречаем следующие цитаты с использованием этих названий цветов:
Известное художественное произведение Владимира Малика называется ""Черленые щиты".
"Йде вояк, закутий в зброю, Щит черлений на руці". (Александр Олесь).
"Заложив [Герш] склеп з блаватними товарами". (Иван Франко).
"По один бік дороги милував очі безконечний лан озимини. По другий – малахітова плантація цукрових буряків". (Євгений Кравченко).
"Вона швидко поодчиняла вікна. Тепле зеленасте світло виповнило хату" (Иван Коцюбинский).
"А тая жінка в фіалковій сукні.. була колись вродлива, Мов квітка гарна, любая Марія!" (Леся Украинка).
"Я в тебе купив жінці на спідницю кубового ситцю". (Иван Кропивницкий).
"Він лежав під золотавою парчею, в костюмі крою XVI століття". (Любомир Дмитренко).
"Вивела Трістана вона з одчаю тьми лілейними руками та спільнотними слізьми". (Леся Украинка).
Эти и другие цвета часто использовались для описания цветов и оттенков военных штандартов в 18 – 19 веке. Многие из них мы уже не слышали. Хотя в украинском языке есть свои слова для обозначения оттенков однотонных и пестрых тканей. В частности, что у нас нет слов "в клеточку" и "в полоску".