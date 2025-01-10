Четверть по 12 – который это час и как сказать точное время собеседнику

Иногда на вопрос о том, который час, мы можем услышать ответ – четверть двенадцатого или четверть девятого. Сориентироваться мгновенно и понять, который час в такой ситуации не всегда легко.

Поэтому, как сказать о времени, не называя минуты? Что надо знать, чтобы объясниться и не опоздать, выясняет 24 Канал со ссылкой на блог филолога @svitlanachernyshova.

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Четверть и часы – как разобраться

Слышали в ответ на вопрос "Который час?" – "Четверть по 12?" Все ли было понятно? Объясняем тонкости.

Циферблат часов можно поделить на 4 четверти – 4 части по 15 минут:

1 четверть – от 0 до 15 минут или от 0 до 3 часов;

2 четверть – от 15 до 30 минут, или от 3 до 6 часов;

3 четверть – от 30 до 45 минут или от 6 до 9 часов;

4 четверть – от 45 до 60 минут или от 9 до 12 часов.

Однако, четверть при указании времени, мы называем, когда минутная стрелка находится на цифре 3 (это 15 минут) или 9 (это 45 минут).

Что такое четверть на часах / инфографика https://www.miyklas.com.ua/

А дальше тонкости с использованием предлогов.

Как стрелка расположилась на 15 минут, то о времени можно сказать четко или с использованием предлогов по и на:

10 часов 15 минут;

четверть по 10;

четверть на 11-ю.

Если же минутная стрелка расположилась на 45 минут, здесь мы используем предлоги за и до.

10 часов 45 минут;

за четверть 11;

четверть до 11 часов.

Эти же предлоги используем и для обозначения других минут:

"10 минут по 10-й" или "за 10 минут 11-я".

Но, не удивляйтесь, потому что можем услышать и без: без 10 минут 11-я, без 15 минут 12-я – это русский язык.

Как говорить о времени правильно: смотрите видео

Напомним! Что о времени спрашиваем "Который час?", а для минут "Сколько минут?".

Говорите правильно на украинском о времени!