Наши предки не говорили "сорок": откуда появилась цифра "четырехдесят" и куда делась

Язык менялся на протяжении веков под влиянием изменений, заимствований, запретов, отмирания и забывания некоторых слов.

Почему сейчас не используют слово "четыредцать", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда @tryzub_empire.

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Куда делось "четыредцать" из языка

Когда учимся считать десятками, из цифрового ряда выбивается слово – сорок. Но оно существовало не всегда. Сначала пользовались словом – четыредцать. Оно последовательное, и не выбивается из логического ряда счета, когда после тридцать идет четыредцать, а потом и – пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто.

Слово "четыредесят" имеет славянское происхождение и до сих пор сохранилось в некоторых диалектах Украины – на Лемковщине и на Полесье. Его можно услышать в селах в разных уголках страны: вместо цифры сорок – четыре десятка – четыредцать. Можно услышать и вариант – штиридесят, цифру четыре произносят как – штыри. Такие варианты зафиксированы в словаре Бориса Гринченко.

В таком виде – четыредесят, эта цифра сохранилась в некоторых славянских языках – польском – czterdzieści, болгарском – чети́ридесет, македонском – четириесет и другие.

А слово "сорок" исключение среди десятичных числительных и имеет интересную историю происхождения. Считают, что некоторое время цифры существовали параллельно, но постепенно его заменили цифрой "сорок".

Сначала, еще во времена Руси, словом "сорОк" обозначали верхнюю одежду – шубку, на пошив которой нужно было четыре десятка шкурок из белки, куницы или соболя. То есть "сорок" – это единица счета меха в древнерусские времена. А постепенно слово стало числительным и отдельной лексической единицей.

Здесь не можем утверждать была ли шубка с капюшоном или без, но как эта деталь одежды называется на украинском читайте в публикации 24 Канала.

Куда делось "чотиредесять": смотрите видео

Кстати, слово "сорочка" имеет тот же корень - и тоже связано с одеждой, но здесь уже считались мотки тонкой пряжи. А еще существуют слова с тем же корнем:

сороко́ви́ны – сороковой день после смерти,

сороки́вец – монета в 20 копеек (40 крейцеров); купюра в 40 рублей,

сороковка – бутылка, вмещающая сороковую часть ведра или четверть литра,

сорачня́ – кладка из 40 снопов.

Кстати, как шуточное или ошибочное образование, можно услышать – сорокдесят. Но такого слова в словарях – не существует, только в разговорной речи.

Обе цифры не являются вымышленными, а образовались в определенном историческом контексте. Хотя в детской речи или при изучении иностранного языка могут возникать причудливые искажения цифр – "тридцать", "сто двадцать семь".

А еще вымышленные цифры встречаются в фольклоре, например, сказках, для создания нужного эффекта – тридевятое королевство, тридесятое государство.

Изучать происхождение слов интересно, не пренебрегайте этим. И говорите на украинском!