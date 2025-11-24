Не чипсы, газировка, американо, латте: как грамотно рассказать о своем перекусе на украинском
- Украинцы часто употребляют иноязычные слова для описания еды и напитков.
- Многие из этих слов можно заменить украинскими соответствиями.
- Также можем иногда услышать и суржиковые названия относительно видов перекуса.
- Поэтому 24 Канал рассказывает, где вы можете ошибаться и подскажет правильные названия.
Украинцы довольно часто могут называть различные виды перекуса суржиковыми словами. Или же иноязычными, если не знают правильного соответствия в родном языке или просто "украшают" речь распространенными заимствованиями.
Сюда входят и названия еды, и напитков. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, в каких названиях вы можете ошибаться, когда говорите о перекусе, лакомства, кофепитие.
Как правильно назвать различные виды перекуса?
У сто шестнадцатой подборке расскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять и как их заменить, когда рассказываете о видах перекуса. Также подскажем, в каких популярных иностранных словах на эту тему вы часто можете делать ошибки и как эти слова красиво звучат на украинском.
- Арєхі – горіхи;
- газіровка – газована вода – газованка;
Популяризатор украинского языка Ольга Багний напомнила это интересное украинское слово – газованка – а не "газировка".
- снекі – снеки;
- кєкси – кекси;
- рулєт – рулет;
- печеня – печиво;
- батончікі – баточники;
- бургєр – бургер;
- чіпси – чипси;
Отдельное внимание обратим на "чипси", ведь многие украинцы называют их "чіпсами" – и делают ошибку.
Украинский языковед и учитель Александр Авраменко напомнил правило: в иноязычных словах после букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш мы пишем и.
Как правильно называть кофейные напитки?
Также стоит обратить особое внимание на кофейные напитки.
Редактор Юлия Мороз заметила: почти все названия видов кофейных напитков в украинском языке заимствованы, поэтому к ним применяем правила написания иноязычных слов. Срабатывает "правило девятки": после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і". Поэтому:
- амерікано – американо;
- капучіно – капучино;
- мокачіно – мокачино;
Разновидности кофе на украинском / Freepik
Также не забываем, что в иноязычных словах не сохраняем удвоение:
- латте – лАте (ударение на первом слоге);
- гляссе – глясе;
- еспрессо – еспресо.
Мы же советуем не злоупотреблять перекусами – как и суржиком.
Как заменить популярные иноязычные названия и все ли стоит?
Украинцы, как вы заметили, часто в отношении еды и перекуса употребляют иноязычные слова. В частности, если вспоминают о популярных разновидностях фастфуда. Все же в нашем языке можно найти немало интересных слов, которые часто могут быть не хуже чем модные заимствования.
Немало иностранных слов можно встретить среди разновидностей перекуса, фастфуда, выпечки.
Фастфуд и джанкфуд
Для начала уточним, что слово "фастфуд" – то есть еда массового производства, где время приготовления и подачи значительно уменьшено – пишем слитно.
Редактор Ольга Мороз отмечает, что в украинском языке дефис разделяет два самостоятельных украинских слова. Например, бізнес-ідея, дівчина-красуня. Если же мы заимствуем слово, мы заимствуем его целостным с конкретным значением. Например: если есть football, то и у нас будет футбол (а не фут-мяч, нога-бол или нога-мяч); если есть hot dog в значении булочки с сосиской, то у нас будет хотдог (а не горячий пес). Так же советует писать вместе и фастфуд.
Украинцы при этом предлагают такие варианты для замены этого слова:
- швидкоїжа;
- скоросит;
- перекус.
Фастфуд на украинском / Freepik
Джанкфуд
Есть еще такой термин как "джанкфуд". Украинские соответствия этого слова – вредная еда, нездоровая еда. Этим словом называют легкую в приготовлении и дешевую пищу, содержащую много калорий из сахара и/или жира, но мало пищевых волокон, белков, витаминов, минералов или других важных компонентов пищевой ценности. Он происходит из США с 1950-х годов.
Интересно Не только пляцки и чашка: какие интересные слова сразу ассоциируются со Львовом
Сандвич и гамбургер
Сандвич – (англ. sandwich) – разновидность бутерброда. Состоит из двух или нескольких ломтиков хлеба (часто булки) и одного или нескольких слоев мяса и других начинок.
Его разновидностью является гамбургер. Гамбургер состоит из рубленой котлеты, поданной внутри разрезанной булки. В дополнение к мясу гамбургер может иметь большое количество разнообразных приправ. Его синонимом еще называют слово бургер – как сокращение от слова "hamburger".
Интересно! Заметим, что не всегда все иноязычные названия надо заменять украинскими. Часто немало заимствований в том или ином языке передают традиции и культурные ценности своей нации. Все же отдельные таки имеют довольно интересные украинские соответствия.
Бутерброд і канапка
Если мы уже вспомнили, что сандвич – это разновидность бутерброда, то заметим, что и бутерброд не является украинским словом. Сандвич имеет английские корни, а бутерброд – немецкое.
Еще один их синоним – канапка, который так часто употребляют украинцы. Но заметим, что и это слово является заимствованным – из польского языка. Языковед Александр Авраменко вместо этого назвал вкусный украинский синоним к слову "бутерброд" – накладАнець.
Попкорн
Еще одна из разновидностей перекуса – попкорн. Популяризатор украинского языка Ольга Багний отметила, что в нашем языке есть свой интересный аналог. Его могут вспомнить те, кто в 90-х годах смотрел сериал "Альф". Там слово "попкорн" переводили как "баранці". Также попкорн, хоть и нечасто, называют воздушной "кукурудзою" та "бахканцями".
Снек
Украинцы часто употребляют и слово "снек", когда говорят, что взяли для перекуса какой-то батончик. При этом предлагают такие украинские слова для замены иноязычного:
перекус;
згамка;
перекуска и тому подобное.
Ланч
Часто можно услышать и такое слово как ланч. То есть второй завтрак. Его еще предлагают называть так:
- підобідок;
- посніданок и тому подобное.
Чизкейк и круассан
Часть украинцев воспринимает слова "чизкейк" и "сирник" как синонимы. Википедия говорит, что чизкейк – блюдо европейской и американской кухни, сырный десерт от творожной запеканки до пирожного суфле. Первые чизкейки появились в Древней Греции.
Все же украинские хозяйки, в частности на Галичине, уверяют, что пекут только "сирник".
Также отметим правописание этого слова. Оно является иноязычным, поэтому здесь срабатывает "правило девятки": после букв д, т, с, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і". Поэтому имеем не "чізкейк, а чизкейк".
Похожая история и с круассанами.
Круассаны и рогалики / Freepik
Круассан (укр. круасан) – это одна из самых популярных булочек, которая считается визитной карточкой Франции. Хотя корнями круассан уходит в Австрийскую империю.
Украинцы сразу же предлагают свои названия:
- рогалик;
- крутелик.
Все же кондитеры отмечают, что изделия похожи, но имеют отличия. Круассан делают из слоеного теста. Также от рогалика отличается и формой, и размером.
Рогалик – еще одна разновидность тех самых "кипферлов", которые изобрели австрийские повара. Но большую славу рогалики получили в Центральной и Восточной Европе.
Так, видим, что не всегда стоит принудительно заменять иноязычное слово на украинский аналог. Тем более, что многие слова "спрятали" в себе особенности культуры своего народа.
Однако для языкового разнообразия не стоит забывать и о таких исконных словах как накладанець, тем более, что это слово является исконно украинским.