Не чипсы, газировка, американо, латте: как грамотно рассказать о своем перекусе на украинском

Украинцы довольно часто могут называть различные виды перекуса суржиковыми словами. Или же иноязычными, если не знают правильного соответствия в родном языке или просто "украшают" речь распространенными заимствованиями.

Сюда входят и названия еды, и напитков. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, в каких названиях вы можете ошибаться, когда говорите о перекусе, лакомства, кофепитие.

К теме Не говорите "капучино" и "эспрессо": как на украинском правильно называть напитки

Как правильно назвать различные виды перекуса?

У сто шестнадцатой подборке расскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять и как их заменить, когда рассказываете о видах перекуса. Также подскажем, в каких популярных иностранных словах на эту тему вы часто можете делать ошибки и как эти слова красиво звучат на украинском.

Арєхі – горіхи;

газіровка – газована вода – газованка;

Популяризатор украинского языка Ольга Багний напомнила это интересное украинское слово – газованка – а не "газировка".

снекі – снеки;

кєкси – кекси;

рулєт – рулет;

печеня – печиво;

батончікі – баточники;

бургєр – бургер;

чіпси – чипси;

Отдельное внимание обратим на "чипси", ведь многие украинцы называют их "чіпсами" – и делают ошибку.

Украинский языковед и учитель Александр Авраменко напомнил правило: в иноязычных словах после букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш мы пишем и.

Интересно Гербата, лягер, васерица, моньо: знаете ли вы названия напитков на львовском диалекте

Как правильно называть кофейные напитки?

Также стоит обратить особое внимание на кофейные напитки.

Редактор Юлия Мороз заметила: почти все названия видов кофейных напитков в украинском языке заимствованы, поэтому к ним применяем правила написания иноязычных слов. Срабатывает "правило девятки": после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і". Поэтому:

амерікано – американо;

капучіно – капучино;

мокачіно – мокачино;



Разновидности кофе на украинском / Freepik

Также не забываем, что в иноязычных словах не сохраняем удвоение:

латте – лАте (ударение на первом слоге);

(ударение на первом слоге); гляссе – глясе;

еспрессо – еспресо.

Мы же советуем не злоупотреблять перекусами – как и суржиком.

К теме Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мармурок"

Как заменить популярные иноязычные названия и все ли стоит?

Украинцы, как вы заметили, часто в отношении еды и перекуса употребляют иноязычные слова. В частности, если вспоминают о популярных разновидностях фастфуда. Все же в нашем языке можно найти немало интересных слов, которые часто могут быть не хуже чем модные заимствования.

Немало иностранных слов можно встретить среди разновидностей перекуса, фастфуда, выпечки.

Фастфуд и джанкфуд

Для начала уточним, что слово "фастфуд" – то есть еда массового производства, где время приготовления и подачи значительно уменьшено – пишем слитно.

Редактор Ольга Мороз отмечает, что в украинском языке дефис разделяет два самостоятельных украинских слова. Например, бізнес-ідея, дівчина-красуня. Если же мы заимствуем слово, мы заимствуем его целостным с конкретным значением. Например: если есть football, то и у нас будет футбол (а не фут-мяч, нога-бол или нога-мяч); если есть hot dog в значении булочки с сосиской, то у нас будет хотдог (а не горячий пес). Так же советует писать вместе и фастфуд.

Украинцы при этом предлагают такие варианты для замены этого слова:

швидкоїжа;

скоросит;

перекус.



Фастфуд на украинском / Freepik

Джанкфуд

Есть еще такой термин как "джанкфуд". Украинские соответствия этого слова – вредная еда, нездоровая еда. Этим словом называют легкую в приготовлении и дешевую пищу, содержащую много калорий из сахара и/или жира, но мало пищевых волокон, белков, витаминов, минералов или других важных компонентов пищевой ценности. Он происходит из США с 1950-х годов.

Интересно Не только пляцки и чашка: какие интересные слова сразу ассоциируются со Львовом

Сандвич и гамбургер

Сандвич – (англ. sandwich) – разновидность бутерброда. Состоит из двух или нескольких ломтиков хлеба (часто булки) и одного или нескольких слоев мяса и других начинок.

Его разновидностью является гамбургер. Гамбургер состоит из рубленой котлеты, поданной внутри разрезанной булки. В дополнение к мясу гамбургер может иметь большое количество разнообразных приправ. Его синонимом еще называют слово бургер – как сокращение от слова "hamburger".

Интересно! Заметим, что не всегда все иноязычные названия надо заменять украинскими. Часто немало заимствований в том или ином языке передают традиции и культурные ценности своей нации. Все же отдельные таки имеют довольно интересные украинские соответствия.

Бутерброд і канапка

Если мы уже вспомнили, что сандвич – это разновидность бутерброда, то заметим, что и бутерброд не является украинским словом. Сандвич имеет английские корни, а бутерброд – немецкое.

Еще один их синоним – канапка, который так часто употребляют украинцы. Но заметим, что и это слово является заимствованным – из польского языка. Языковед Александр Авраменко вместо этого назвал вкусный украинский синоним к слову "бутерброд" – накладАнець.

Попкорн

Еще одна из разновидностей перекуса – попкорн. Популяризатор украинского языка Ольга Багний отметила, что в нашем языке есть свой интересный аналог. Его могут вспомнить те, кто в 90-х годах смотрел сериал "Альф". Там слово "попкорн" переводили как "баранці". Также попкорн, хоть и нечасто, называют воздушной "кукурудзою" та "бахканцями".

Читайте "Рекомендуем локальное меню": какие праздничные заимствования легко заменить украинскими словами

Снек

Украинцы часто употребляют и слово "снек", когда говорят, что взяли для перекуса какой-то батончик. При этом предлагают такие украинские слова для замены иноязычного:

перекус;

згамка;

перекуска и тому подобное.

Ланч

Часто можно услышать и такое слово как ланч. То есть второй завтрак. Его еще предлагают называть так:

підобідок;

посніданок и тому подобное.

Чизкейк и круассан

Часть украинцев воспринимает слова "чизкейк" и "сирник" как синонимы. Википедия говорит, что чизкейк – блюдо европейской и американской кухни, сырный десерт от творожной запеканки до пирожного суфле. Первые чизкейки появились в Древней Греции.

Все же украинские хозяйки, в частности на Галичине, уверяют, что пекут только "сирник".

Также отметим правописание этого слова. Оно является иноязычным, поэтому здесь срабатывает "правило девятки": после букв д, т, с, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і". Поэтому имеем не "чізкейк, а чизкейк".

Похожая история и с круассанами.



Круассаны и рогалики / Freepik

Круассан (укр. круасан) – это одна из самых популярных булочек, которая считается визитной карточкой Франции. Хотя корнями круассан уходит в Австрийскую империю.

Украинцы сразу же предлагают свои названия:

рогалик;

крутелик.

Все же кондитеры отмечают, что изделия похожи, но имеют отличия. Круассан делают из слоеного теста. Также от рогалика отличается и формой, и размером.

Рогалик – еще одна разновидность тех самых "кипферлов", которые изобрели австрийские повара. Но большую славу рогалики получили в Центральной и Восточной Европе.

Так, видим, что не всегда стоит принудительно заменять иноязычное слово на украинский аналог. Тем более, что многие слова "спрятали" в себе особенности культуры своего народа.

Однако для языкового разнообразия не стоит забывать и о таких исконных словах как накладанець, тем более, что это слово является исконно украинским.