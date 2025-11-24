Не чіпси, газіровка, амерікано, латте: як грамотно розповісти про свій перекус українською

Українці доволі часто можуть називати різні види перекусу суржиковими словами. Або ж іншомовними, якщо не знають правильного відповідника у рідній мові або просто "прикрашають" мовлення поширеними запозиченнями.

Сюди входять і назви їжі, і напоїв. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, у яких назвах ви можете помилятись, коли говорите про перекус, ласощі, кавування.

До теми Не кажіть "капучіно" й "еспрессо": як українською правильно називати напої

Як правильно назвати різні види перекусу?

У сто шістнадцятій добірці розкажемо, які суржикові слова ви можете вживати і як їх замінити, коли розповідаєте по види перекусу. Також підкажемо, у яких популярних іншомовних словах на цю тему ви часто можете робити помилки та як ці слова красиво звучать українською.

Арєхі – горіхи;

газіровка – газована вода – газованка;

Популяризаторка української мови Ольга Багній нагадала це цікаве українське слово – газованка – а не "газіровка".

снекі – снеки;

кєкси – кекси;

рулєт – рулет;

печеня – печиво;

батончікі – баточники;

бургєр – бургер;

чіпси – чипси;

Окрему увагу звернемо на чипси, адже чимало українців називає їх "чіпсами" – і робить помилку.

Український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко нагадав правило: в іншомовних словах після букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш ми пишемо и.

Цікаво Гербата, ляґер, васериця, моньо: чи знаєте ви назви напоїв на львівському діалекті

Як правильно називати кавові напої?

Також варто звернути особливу увагу на кавові напої.

Редакторка Юлія Мороз зауважила: майже всі назви видів кавових напоїв в українській мові запозичені, тож до них застосовуємо правила написання іншомовних слів. Спрацьовує "правило дев'ятки": після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишемо "и", а не "і". Тому:

амерікано – американо;

капучіно – капучино;

мокачіно – мокачино;



Різновиди кави українською / Freepik

Також не забуваємо, що в іншомовних словах не зберігаємо подвоєння:

латте – лАте (наголос на першому складі);

(наголос на першому складі); гляссе – глясе;

еспрессо – еспресо.

Ми ж радимо не зловживати перекусами – як і суржиком.

До теми Солодощі на львівському діалекті: що таке "конфітура, бомбони, цвібак і мармурок"

Як замінити популярні іншомовні назви і чи всі варто?

Українці, як ви помітили, часто щодо їжі та перекусу вживають іншомовні слова. Зокрема, якщо згадують про популярні різновиди фастфуду. Все ж у нашій мові можна знайти чимало цікавих слів, які часто можуть бути не гіршими ніж модні запозичення.

Чимало іншомовних слів можна зустріти серед різновидів перекусу, фастфуду, випічки.

Фастфуд і джанкфуд

Для початку уточнимо, що слово "фастфуд" – тобто їжа масового виробництва, де час приготування та подачі значно зменшений – пишемо разом.

Редакторка Ольга Мороз зазначає, що в українській мові дефіс розділяє два самостійні українські слова. Наприклад, бізнес-ідея, дівчина-красуня. Якщо ж ми запозичуємо слово, ми запозичуємо його цілісним з конкретним значенням. Наприклад: якщо є football, то і в нас буде футбол (а не фут-м’яч, нога-бол чи нога-м’яч); якщо є hot dog у значенні булочки із сосискою, то в нас буде хотдог (а не гарячий пес). Так само радить писати разом і фастфуд.

Українці при цьому пропонують такі варіанти для заміни цього слова:

швидкоїжа;

скоросит;

перекус.



Фастфуд українською / Freepik

Джанкфуд

Є ще такий термін як "джанкфуд". Українські відповідники цього слова – шкідлива їжа, нездорова їжа. Цим словом називають легку в приготуванні та дешеву їжу, що містить багато калорій із цукру та/або жиру, але мало харчових волокон, білків, вітамінів, мінералів чи інших важливих компонентів харчової цінності. Він походить із США із 1950-х років.

Цікаво Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом

Сандвіч і гамбургер

Са́ндвіч – (англ. sandwich) – різновид бутерброда. Складається з двох або декількох скибочок хліба (часто булки) і одного або декількох шарів м'яса та інших начинок.

Його різновидом є гамбургер. Гамбургер складається з рубаної котлети, поданої всередині розрізаної булки. На додаток до м'яса гамбургер може мати велику кількість різноманітних приправ. Його синонімом ще називають слово бургер – як скорочення від слова "hamburger".

Цікаво! Зауважимо, що не завжди всі іншомовні назви треба замінювати українськими. Часто чимало запозичень у тій чи тій мові передають традиції та культурні цінності своєї нації. Все ж окремі таки мають досить цікаві українські відповідники.

Бутерброд і канапка

Якщо ми вже згадали, що сандвіч – це різновид бутерброда, то зауважимо, що і бутерброд не є українським словом. Сандвіч має англійське коріння, а бутерброд – німецьке.

Ще один їхній синонім – канапка, який так часто вживають українці. Але зауважимо, що і це слово є запозиченим – з польської мови. Мовознавець Олександр Авраменко натомість назвав смачний український синонім до слова "бутерброд" – накладАнець.

Попкорн

Ще один із різновидів перекусу – попкорн. Популяризаторка української мови Ольга Багній зауважила, що в нашій мові є свій цікавий відповідник. Його можуть згадати ті, хто в 90-х роках дивився серіал "Альф". Там слово "попкорн" перекладали як "баранці". Також попкорн, хоч і нечасто, називають повітряною кукурудзою та бахканцями.

Читайте "Рекомендуємо локальне меню": які святкові запозичення легко замінити українськими словами

Снек

Українці часто вживають і слово "снек", коли кажуть, що взяли для перекусу якийсь батончик. При цьому пропонують такі українські слова для заміни іншомовного:

перекус;

згамка;

перекуска тощо.

Ланч

Часто можна почути і таке слово як ланч. Тобто другий сніданок. Його ще пропонують називати так:

підобідок;

посніданок тощо.

Чизкейк і круасан

Частина українців сприймає слова "чизкейк" та "сирник" як синоніми. Вікіпедія каже, що чизкейк – страва європейської та американської кухні, сирний десерт від сирної запіканки до тістечка суфле. Перші чизкейки з'явилися в Стародавній Греції.

Все ж українські господині, зокрема на Галичині, запевняють, що печуть лише сирник.

Також наголосимо на правописі цього слова. Воно є іншомовним, тому тут спрацьовує "правило дев'ятки": після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишемо "и", а не "і". Тому маємо не чізкейк, а чизкейк.

Схожа історія і з круасанами.



Круасани і рогалики / Freepik

Круасан – це одна з найпопулярніших булочок, яка вважається візитівкою Франції. Хоча корінням круасан сягає в Австрійську імперію.

Українці відразу ж пропонують свої назви:

рогалик;

крутелик.

Все ж кондитери зазначають, що вироби схожі, але мають відмінності. Круасан роблять із листкового тіста. Також від рогалика відрізняється і формою, і розміром.

Рогалик – ще один різновид тих самих "кіпферлів", які винайшли австрійські кухарі. Але великої слави рогалики здобули у Центральній та Східній Європі.

Так, бачимо, що не завжди варто примусово замінювати іншомовне слово на український відповідник. Тим паче, що чимало слів "заховали" у собі особливості культури свого народу.

Однак для мовного різноманіття варто не забувати і про такі питомі слова як накладанець, тим паче, що це слово є питомо українським.