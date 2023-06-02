Если пропустили НМТ: в каком случае вы сможете пройти тестирование

Пропуск НМТ может стать настоящим кошмаром для выпускников. Не прийти на тестирование и сдать его позже можно только в некоторых случаях.

НМТ – очень ответственный тест для каждого выпускника. Может случиться, что кто-то его пропустит, но сдать экзамен позже можно будет только в одном случае.

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Что будет в случае пропуска НМТ

В Центре оценивания качества образования сообщили о том, что пропуск НМТ может быть только в одном случае – уважительная причина с соответствующими подтверждающими документами. В противном случае сдать тест позже будет невозможно.

Также в УЦОКО сообщили, что в случае объявления воздушной тревоги, в результате которой участники НМТ не смогут добраться до экзаменационного центра, будет считаться уважительной причиной. Для этого нужно будет только показать совпадение времени сигнала тревоги и времени НМТ.

Также сообщается, что участникам НМТ за границей нужно узнать, где будет проходить дополнительная сессия экзамена, ведь она будет проводиться не во всех городах. Также во многих городах исчерпано количество мест в некоторых центрах проведения НМТ.

Напомним, основная сессия НМТ будет проводиться с 5 по 23 июня.