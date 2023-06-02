НМТ – дуже відповідальний тест для кожного випускника. Може трапитися, що хтось його пропустить, але скласти іспит пізніше можна буде лише в одному випадку.

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Що буде у разі пропуску НМТ

У Центрі оцінювання якості освіти повідомили про те, що на пропуск НМТ може бути лише в одному випадку – поважна причина з відповідними підтверджуючими документами. В іншому випадку скласти тест пізніше буде неможливо.

Також в УЦОЯО повідомили, що у випадку оголошення повітряної тривоги, внаслідок якої учасники НМТ не зможуть дістатися до екзаменаційного центру, буде вважатися поважною причиною. Для цього потрібно буде лише показати співпадіння часу сигналу тривоги та часу НМТ.

Також повідомляється, що учасникам НМТ за кордоном потрібно дізнатися, де буде проходити додаткова сесія іспиту, адже вона буде проводитися не у всіх містах. Також у багатьох містах вже вичерпана кількість місць у деяких центрах проведення НМТ.

Нагадаємо, основна сесія НМТ буде проводитися з 5 по 23 червня.