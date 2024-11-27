"Луна" это совсем не Луна: выясните истинное значение слова

В украинском языке есть ряд слов, которые звучат как русские, но имеют другое значение, например, – "луна". Поэтому следует выяснить, что является русизмом, а что – аутентичным словом.

Из-за влияния русского языка, некоторые слова вносят путаницу для тех, кто желает перейти на украинский. Сегодня в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает выяснить значение слова "луна".

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Что такое "луна" и почему не "полнолуние"

Схожесть некоторых слов в украинском и русском языке сбивает с толку, поэтому важно понимать их значение и говорить на украинском правильно.

В нашем языке есть слово "луна" и оно имеет другое значение чем в русском.

Луна – это звук, вернувшийся к источнику, отразившись от препятствия, если оно воспринимается отдельно от первоначального звука. Это явление можно еще обозначить словами – "відлуння" и "відгомін".

"Защебетав соловеко – Пішла луна гаєм" (Тарас Шевченко).

Однако, допустимое слово – эхо, греческого происхождения. Так называется нимфа, олицетворение эхо в горах и лесах. И именно так обозначается это явление в русском языке.

И "луною" украинцы ошибочно называют небесное тело. Однако – это русизм.

Небесное тело, спутник Земли, на украинском – "Місяць". Исходя из этого по-другому обозначаем и фазы Луны.

Фазу Луны, когда она повернута к Земле своей освещенной стороной и имеет вид полного круга надо обозначать:

"повний Місяць",

"повня",

"Місяць в повні".

И отнюдь не лунный диск или полнолуние.

Первую четверть, когда диск Луны начинает расти называют "молодик", "молодий місяць", иногда "новомісяччя", не – новолуние.

О луне и "Місяці": смотрите видео

Но Луна – это в мифологии римская богиня Луны, отождествляемая с греческой Селеной.

Такой же перевод касается и обозначения рыба-луна, на украинском – "риба-місяць".

Единственное, что оставим без перевода – луна-парк.

Что такое луна-парк Это разновидность парка развлечений, несколько аттракционов, собранных в одном месте. Получил свое название вслед за первым Луна-парком, который был назван по названию корабля, который участвовал в аттракционе "Полет на Луну"; корабль был назван "Луна" в честь Луны Данди, сестры одного из создателей парка Элмера Данди.

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