Какие ассоциации у вас со словом "фифа": вспомнили о футболе или о девушке

У каждого поколения есть свои сленговые слова, которые не всегда понятны следующему или предыдущему. Но узнавать о них всегда познавательно.

Какое значение имеет слово "фифа", а оно не одно, рассказывает 24 Канал.

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Кто такая "фифа"

Каждое поколение имеет свой сленг, для современной молодежи привычные слова, бро, бейзик, бумер, душнила. Для молодежного сленга середины ХХ века входило слово – "фифа". Теперь его понимает старшее поколение, или оно вызывает другую ассоциацию и другое значение у любителей футбола.

Толковые словари дают такое определение слову "фифа" – пустая, легкомысленная девушка или молодая женщина, которая одевается ярко и кричаще. То есть несет определенное пренебрежительное значение. Могли иначе сказать – вертихвостка, фифочка, кукла.

В противовес ему молодых мужчин называли – стиляги.

Как фифы, так и стиляги, – это модные молодые люди своего времени, которые не находили понимания у старших поколений. А потому эти слова носили негативное пренебрежительное, насмешливое значение.

"Не измерить силы, отваги,

Что в этом состязании кипит.

Вы слышите, фифы и стиляги,

Как надо по-настоящему жить!" (Степан Олейник, 1959)

Как еще можно понять "фифа"

Другое значение "фифа", точнее с больших букв – ФИФА, известно любителям футбола. Это латинская аббревиатура FIFA, расшифровывается как Federation Internationale de Football Association. На украинском название этой организации звучит как Международная федерация футбола.

ФИФА – это о футболе / РехеІѕ

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