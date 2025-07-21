Усику в комментариях пишут GOAT, но это не то, что вы могли подумать
- Александр Усик стал автором фразы, которая вызвала много мемов и объяснений, в частности из-за неправильного использования английской идиомы.
- В комментариях Усика называют "GOAT", что означает на русском – "самый крутой из всех времен", а не оскорбление.
Александр Усик сейчас у всех на слуху и не только из-за его очередной победы. Он стал автором фраз, которые растянули на цитаты и мемы.
Цитата Усика стала причиной многих объяснений учителей английского и мемов, а еще немалого количества комментариев в которых фигурирует слово GOAT. Что оно на самом деле означает, объясняет 24 Канал ссылаясь на @EnglishAntiSchool.
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Почему же в комментариях Усика называют GOAT?
Накануне своего боя, во время конференции Александр Усик сказал украинский фразеологизм на английском языке – "Don't push the horses". Но его не поняли, поскольку соответствующей идиомы в английском языке нет.
Если дословно, то Усик имел в виду украинское выражение "Не гони коней", что означает не спеши или притормози. А вот английский аналог будет звучать как – "Hold your horses", а переводится как – "Придержи своих лошадей".
Эта ситуация стала поводом для многочисленных видео и уроков английского – почему Усика не поняли иностранцы? В комментариях под такими видео появились фраза – GOAT. Что она означает?
Если вы думаете, что его оскорбляют и называют козлом, то ошибаетесь – это популярная аббревиатура.
GOAT – расшифровывается как:
- G – greatest
- O – of
- A – all
- T – time.
А переводится она – самый крутой из всех времен.
Когда эту фразу сказали Ози Озборну он поблагодарил, потому что считал, что его сравнили с козликом, символом сатанизма, сторонником которого он был. Но имелась в виду именно аббревиатура.
Поэтому обратите внимание, что именно хотели написать – оскорбление или похвалу, и знайте какое значение имеет аббревиатура. Порадуйтесь победе Усика, потому что он действительно подтвердил, что самый крутой боксер.