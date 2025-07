Накануне реванша наш чемпион во время пресс-конференции выдал интересную фразу – "Don't push the horses". 24 Канал рассказывает, почему ее не поняли иностранцы, полюбили украинцы и почему она уже успела стать мемом.

К теме "Don't push the horses": сеть взорвалась мемами после слов Усика

"Don't push the horses" – почему эту фразу не поняли иностранцы?

Во время пресс-конференции Александр Усик сказал фразу, которая уже успела стать мемом – "Don't Push The Horses". Так дословно на английском языке можно перевести выражение "Не гоните лошадей". Однако не стоит. Поэтому иностранцы и не поняли, что имеет в этот момент в виду наш чемпион, ведь в их языке такого устойчивого выражения нет.

Если же украинцы говорят: "Не гони коней", – имея в виду, чтобы человек притормозил, не спешил, то в английском языке идиома с таким значением будет звучать так: "Hold your horses" (как бы "Придержи своих лошадей").

К примеру:

Just hold your horses and let me explain everything first. – Притормози и дай мне сначала все объяснить.

Также можно сказать так: "Don't get ahead of yourself" – "Не забегай вперед" или "Не спеши с выводами".

Украинцы взамен поддержали Усика и спросили в шутку: "Что тем британцам не понятно?".

Читайте "Не успела сидр откупорить, а уже нокаут": украинцы шутят о бое Усика и Дюбуа

Откуда взялось это выражение?

Украинцы могли и раньше слышать такое выражение как "Don't push the horses". Его употреблял украинский юморист Василий Харизма.

Комик в одном из YouTube-шоу произнес эту фразу, имея в виду, что гости должны улучшать свой уровень английского, переведя "Не гоните лошадей" как "Don't push the horses". Употреблял он это выражение и в короткометражном фильме "Волшебный кувшин", вышедшем в 2021 году.

Как эта фраза уже стала мемом?

Однако именно после того, как вышеупомянутую фразу сказал Усик, она не только сильно полюбилась украинцам, но и стала основой значительного количества мемов. К примеру, ее представили как перевод на высшем уровне английского, когда хотите сказать, чтобы кто-то не спешил и притормозил.

Украинцы при этом продемонстрировали, что не слишком торопятся менять это выражение на правильный вариант. Отдельные наши земляки даже убеждены, что после победы Усика над Дюбуа в английском языке теперь будут использовать именно вышеупомянутую фразу.

В чем коварство дословного перевода идиом?

В этом случае хотим заметить: если вы не намерены шутить, а вполне серьезно хотите перевести украинский фразеологизм на английский или другой иностранный язык, то, собственно, "Hold your horses". Ведь обычно идиомы мы дословно не переводим. Каждый народ имеет свои устойчивые словосочетания, которые отражают богатый опыт народа, демонстрируют его быт, культуру. Поэтому лучше поищите соответствующую идиому в языке, которой хотите перевести украинский фразеологизм.