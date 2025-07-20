Больше всего украинцев удивила скорость победы Александра Усика. О самых интересных мемах и шутках на тему победы Усика рассказывает 24 Канал.

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Как в сети отреагировали мемами на победу Усика?

Напомним, Усик победил в реваншном бою Дюбуа нокаутом. Бой проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик блестяще завершил бой: сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а уже через несколько секунд "Динамит" во второй раз оказался на настиле ринга. Рефери остановил поединок.

Мемом стала фраза Усика перед боем: "Don't Push The Horses". Это перевод на английский язык фразы "не гоните лошадей". Украинца не совсем поняли иностранцы, потому что в английском языке нет такого выражения.

Фраза "Don't Push The Horses" стала мемом

Привлек внимание украинцев также логотип DTEK на шортах Усика. По этому поводу шутят, что Усик фактически "выключил свет" Дюбуа.

Изрядно удивила украинцев и скорость победы Усика. Зрители шутят, что не успели приготовить себе вкусняшек, как бой уже закончился.

Шутки после победы Усика

Мемы относительно боя Усика и Дюбуа в TikTok: смотрите видео