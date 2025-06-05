Что означает слово "тригерить": почему оно так популярно сейчас
- Слово "триггер" происходит от английского trigger и означает "спусковой крючок", со временем оно приобрело более широкое значение и стало использоваться в различных сферах.
- В украинском языке есть соответствия к слову "тригерить", такие, как "дратує", "дражнить", "бентежить", "зачіпає", "засмучує" и другие.
Сегодня мы имеем доступ к знаниям по психологии, поэтому немало терминов на слуху. Но большинство из них иноязычного происхождения, а потому требуют дополнительных объяснений.
Каково происхождение и значение слова "тригерить", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс termin.in.ua.
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Какое происхождение слова "триггер"
Имея неограниченный доступ к сети интернет и различных блогов психологов, мы сейчас знаем о психологии человека больше чем наши родители. Наши реакции объясняются многими факторами и называются определенными терминами, которые, основном, имеют иноязычное происхождение.
Среди новых, но популярных терминов, – "тригерить" или "триггер". Именно, как термин из психологии мы его слышим чаще всего.
Слово "триггер" происходит от английского trigger и дословно переводится как "спусковой крючок". Изначально этот термин использовался в военной сфере для обозначения механизма, который запускает событие, то есть непосредственную причину – например, выстрел, скандал, конфликт для начала войны.
Со временем слово приобрело более широкое значение и стало использоваться в различных сферах:
Программирование: триггер – это механизм, автоматически запускающий определенное действие в базах данных или программном коде.
Маркетинг: триггеры – это факторы, побуждающие человека к определенному поведению, например, к покупке.
Психология: триггер – это раздражитель, вызывающий сильную эмоциональную реакцию или воспоминания, особенно у людей с посттравматическим стрессовым расстройством.
Проще и унифицированнее – это своеобразный "переключатель", активирующий определенный процесс или реакцию.
Если мы вернемся к психологии, то триггерами принято называть определенные стимулы, которые способны вызвать у человека неконтролируемую реакцию, будь-то агрессия, паника, страх, печаль, слезы, флешбек, апатия, печаль, шок, паническая атака и так далее. То есть, когда случается событие, которое вызывает воспоминание в голове срабатывает "переключатель", который вызывает, обычно, негативную реакцию.
Для человека, который пережил травму, физическую или психологическую, негативный опыт, триггерами могут быть:
- Годовщина травмы или потери.
- Конкретные звуки, виды, запахи или вкусы, ассоциирующиеся с травмой.
- Громкие голоса или крики.
- Определенные фразы, интонации в диалоге.
- Посещение локаций связанных с травматическим событием.
- Шумы, похожие по характеру на те, что возникали во время травмы.
- Ссоры.
- Насмешки или осуждение.
- Одиночество.
- Разрыв отношений.
- Влияние насильственного контента в медиа.
- Нежелательный физический контакт.
- Болезнь или травма личная или кого-то из родных или друзей.
Какими украинскими соответствиями можно заменить "тригерить"
В украинском языке есть соответствия к этому слову. Поэтому "мене це тригерить", можно заменить на:
- мене це дратує,
- мене це дражнить,
- мене це бентежить,
- мене це зачіпає / чіпляє,
- мене це засмучує,
- мене це займає,
- мене це злить / розлючує или – драконить.
А еще есть множество сленговых выражений, которыми можно сказать, что вас что-то зацепило и всплыло воспоминание, например – перемкнуло или коробит.
Если вы можете описать свою эмоцию на раздражитель, можно назвать ее, а если нет, то использовать термин тригерить.
Живите без "триггеров" / РехеІеѕѕ
Берегите свое эмоциональное и физическое здоровье – питайтесь правильно, много гуляйте, занимайтесь спортом, окружите себя приятными вещами и людьми.