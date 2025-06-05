Что означает слово "тригерить": почему оно так популярно сейчас

Сегодня мы имеем доступ к знаниям по психологии, поэтому немало терминов на слуху. Но большинство из них иноязычного происхождения, а потому требуют дополнительных объяснений.

Каково происхождение и значение слова "тригерить", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс termin.in.ua.

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Какое происхождение слова "триггер"

Имея неограниченный доступ к сети интернет и различных блогов психологов, мы сейчас знаем о психологии человека больше чем наши родители. Наши реакции объясняются многими факторами и называются определенными терминами, которые, основном, имеют иноязычное происхождение.

Среди новых, но популярных терминов, – "тригерить" или "триггер". Именно, как термин из психологии мы его слышим чаще всего.

Слово "триггер" происходит от английского trigger и дословно переводится как "спусковой крючок". Изначально этот термин использовался в военной сфере для обозначения механизма, который запускает событие, то есть непосредственную причину – например, выстрел, скандал, конфликт для начала войны.

Со временем слово приобрело более широкое значение и стало использоваться в различных сферах:

Программирование: триггер – это механизм, автоматически запускающий определенное действие в базах данных или программном коде.

Маркетинг: триггеры – это факторы, побуждающие человека к определенному поведению, например, к покупке.

Психология: триггер – это раздражитель, вызывающий сильную эмоциональную реакцию или воспоминания, особенно у людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Проще и унифицированнее – это своеобразный "переключатель", активирующий определенный процесс или реакцию.

Если мы вернемся к психологии, то триггерами принято называть определенные стимулы, которые способны вызвать у человека неконтролируемую реакцию, будь-то агрессия, паника, страх, печаль, слезы, флешбек, апатия, печаль, шок, паническая атака и так далее. То есть, когда случается событие, которое вызывает воспоминание в голове срабатывает "переключатель", который вызывает, обычно, негативную реакцию.

Для человека, который пережил травму, физическую или психологическую, негативный опыт, триггерами могут быть:

Годовщина травмы или потери.

Конкретные звуки, виды, запахи или вкусы, ассоциирующиеся с травмой.

Громкие голоса или крики.

Определенные фразы, интонации в диалоге.

Посещение локаций связанных с травматическим событием.

Шумы, похожие по характеру на те, что возникали во время травмы.

Ссоры.

Насмешки или осуждение.

Одиночество.

Разрыв отношений.

Влияние насильственного контента в медиа.

Нежелательный физический контакт.

Болезнь или травма личная или кого-то из родных или друзей.

Какими украинскими соответствиями можно заменить "тригерить"

В украинском языке есть соответствия к этому слову. Поэтому "мене це тригерить", можно заменить на:

мене це дратує,

мене це дражнить,

мене це бентежить,

мене це зачіпає / чіпляє,

мене це засмучує,

мене це займає,

мене це злить / розлючує или – драконить.

А еще есть множество сленговых выражений, которыми можно сказать, что вас что-то зацепило и всплыло воспоминание, например – перемкнуло или коробит.

Если вы можете описать свою эмоцию на раздражитель, можно назвать ее, а если нет, то использовать термин тригерить.

Живите без "триггеров" / РехеІеѕѕ

Берегите свое эмоциональное и физическое здоровье – питайтесь правильно, много гуляйте, занимайтесь спортом, окружите себя приятными вещами и людьми.