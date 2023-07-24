Статус заявления поступающего: что это и как отследить

Для того чтобы абитуриент лучше понимал, что происходит с его заявкой на поступление, для нее создали специальный алгоритм. Теперь абитуриенты могут видеть, на каком этапе находится их заявка.

Все абитуриенты могут проследить статус движения своего заявления в вуз. Это можно сделать, посмотрев статус заявления в электронном кабинете, а также на сайте Вступ.ОСВІТА.UA.

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Каким может быть статус и что он означает? Давайте разбираться.

Зарегистрировано в ЕДЕБО

Этот статус – подтверждение того, что выбранный вуз получил ваше заявление.

Задержан или требует уточнения абитуриентом

Заявление уже в заведении высшего образования, но нуждается в некоторых уточнениях. Их список должен предоставить выбранное заведение высшего образования.

Отменен поступающим

Этот статус присваивают заявлению тогда, когда поступающий в электронном кабинете отменил его до того, как оно оказалось на упомянутых этапах. В этом случае поступающий имеет право подать новое заявление с такой же приоритетностью.

Отменен поступающим (без права подачи нового заявления с такой же приоритетностью)

Заявка с установленной приоритетностью отменена поступающим после присвоения статуса "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнения поступающим". В этой ситуации возможности подать новое заявление с такой приоритетностью нет.

Зарегистрировано в учебном заведении

Выш принял заявление и рассматривает допуск поступающего к вступительным испытаниям или конкурсному отбору.

Допущено к конкурсу

Заявление допущено к участию в конкурсе на бюджетную или контрактную форму обучения.

Допущено к конкурсу (обучение на средства физических и юридических лиц)

Заявление допущено к участию в конкурсе, но только на контракт.

Отказано учебным заведением

Приемная комиссия отказала поступающему в участии в конкурсном отборе или во вступительных экзаменах. Выш также должен указать причину отказа.

Отменен учебным заведением

Приемная комиссия обнаружила техническую ошибку. Заявление признается не подаваемым.

Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу)

Поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению. Абитуриенту нужно выполнить условия для зачисления на обучение.

Исключено из списка рекомендованных (обучение по государственному (региональному) заказу)

Абитуриент потерял право зачисления в учебное заведение из-за невыполнения требований их нарушения. ВУЗ должен указать причину решения.

Рекомендовано к зачислению (обучение на средства физических и/или юридических лиц)

Поступающий рекомендован на обучение по контракту и должен выполнить требования к зачислению.

Исключен из списка рекомендованных (обучение за средства физических и/или юридических лиц)

Абитуриент потерял право зачисления в учебное заведение из-за невыполнения требований их нарушения. ВУЗ должен указать причину решения.

Включено в приказ (обучение по государственному (региональному) заказу)

Поступающий уже зачислен на бюджет.

Включено в приказ (обучение на средства физических и/или юридических лиц)

Поступающий зачислен на контракт.

Деактивировано (в связи с зачислением на обучение по государственному (региональному) заказу)

Поступающий включен в приказ о зачислении на обучение по государственному или региональному заказу.

Отменено зачисление

Статус означает, что зачисление поступающего в учебное заведение отменено.