Все абитуриенты могут проследить статус движения своего заявления в вуз. Это можно сделать, посмотрев статус заявления в электронном кабинете, а также на сайте Вступ.ОСВІТА.UA.
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Каким может быть статус и что он означает? Давайте разбираться.
- Зарегистрировано в ЕДЕБО
Этот статус – подтверждение того, что выбранный вуз получил ваше заявление.
- Задержан или требует уточнения абитуриентом
Заявление уже в заведении высшего образования, но нуждается в некоторых уточнениях. Их список должен предоставить выбранное заведение высшего образования.
- Отменен поступающим
Этот статус присваивают заявлению тогда, когда поступающий в электронном кабинете отменил его до того, как оно оказалось на упомянутых этапах. В этом случае поступающий имеет право подать новое заявление с такой же приоритетностью.
- Отменен поступающим (без права подачи нового заявления с такой же приоритетностью)
Заявка с установленной приоритетностью отменена поступающим после присвоения статуса "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнения поступающим". В этой ситуации возможности подать новое заявление с такой приоритетностью нет.
- Зарегистрировано в учебном заведении
Выш принял заявление и рассматривает допуск поступающего к вступительным испытаниям или конкурсному отбору.
- Допущено к конкурсу
Заявление допущено к участию в конкурсе на бюджетную или контрактную форму обучения.
- Допущено к конкурсу (обучение на средства физических и юридических лиц)
Заявление допущено к участию в конкурсе, но только на контракт.
- Отказано учебным заведением
Приемная комиссия отказала поступающему в участии в конкурсном отборе или во вступительных экзаменах. Выш также должен указать причину отказа.
- Отменен учебным заведением
Приемная комиссия обнаружила техническую ошибку. Заявление признается не подаваемым.
- Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу)
Поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению. Абитуриенту нужно выполнить условия для зачисления на обучение.
- Исключено из списка рекомендованных (обучение по государственному (региональному) заказу)
Абитуриент потерял право зачисления в учебное заведение из-за невыполнения требований их нарушения. ВУЗ должен указать причину решения.
- Рекомендовано к зачислению (обучение на средства физических и/или юридических лиц)
Поступающий рекомендован на обучение по контракту и должен выполнить требования к зачислению.
- Исключен из списка рекомендованных (обучение за средства физических и/или юридических лиц)
Абитуриент потерял право зачисления в учебное заведение из-за невыполнения требований их нарушения. ВУЗ должен указать причину решения.
- Включено в приказ (обучение по государственному (региональному) заказу)
Поступающий уже зачислен на бюджет.
- Включено в приказ (обучение на средства физических и/или юридических лиц)
Поступающий зачислен на контракт.
- Деактивировано (в связи с зачислением на обучение по государственному (региональному) заказу)
Поступающий включен в приказ о зачислении на обучение по государственному или региональному заказу.
- Отменено зачисление
Статус означает, что зачисление поступающего в учебное заведение отменено.