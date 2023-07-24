Усі абітурієнти можуть прослідкувати статус руху своєї заяви до вишу. Це можна зробити, подивившись на статус заяви в електронному кабінеті, а також на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

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Яким може бути статус та що він означає? Нумо розбиратись.

  • Зареєстровано в ЄДЕБО

Цей статус – підтвердження того, що обраний виш отримав вашу заяву.

  • Затримано або Потребує уточнення вступником

Заява вже в закладі вищої освіти, але потребує деяких уточнень. Їх перелік повинен надати обраний заклад вищої освіти.

  • Скасовано вступником

Цей статус присвоюють заяві тоді, коли вступник в електронному кабінеті скасував її до того, як вона опинилася на згаданих етапах. У цьому випадку вступник має право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

  • Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)

Заявка із встановленою пріоритетністю скасована вступником після присвоєння статусу "Зареєстровано у закладі освіти" чи "Потребує уточнення вступником". У цій ситуації можливості подати нову заяву з такою пріоритетністю немає.

  • Зареєстровано у закладі освіти

Виш прийняв заяву та розглядає допуск вступника до вступних випробувань чи конкурсного відбору.

  • Допущено до конкурсу

Заяву допущено до участі у конкурсі на бюджетну або контрактну форму навчання.

  • Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Заяву допущено до участі у конкурсі, але лише на контракт.

  • Відмовлено закладом освіти

Приймальна комісія відмовила вступнику в участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях. Виш також повинен вказати причину відмови.

  • Скасовано закладом освіти

Приймальна комісія виявила технічну помилку. Заява визнається такою, що не подавалася.

  • Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування. Абітурієнту потрібно виконати умови для зарахування на навчання.

  • Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Абітурієнт втратив право зарахування до закладу освіти через невиконання вимог їх порушення. Виш повинен вказати причину рішення.

  • Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Вступник рекомендований на навчання за контрактом та повинен виконати вимоги до зарахування.

  • Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Абітурієнт втратив право зарахування до закладу освіти через невиконання вимог їх порушення. Виш повинен вказати причину рішення.

  • Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Вступник вже зарахований на бюджет.

  • Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Вступник зарахований на контракт.

  • Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)

Вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

  • Скасовано зарахування

Статус означає, що зарахування вступника до закладу освіти скасовано.