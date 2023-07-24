Усі абітурієнти можуть прослідкувати статус руху своєї заяви до вишу. Це можна зробити, подивившись на статус заяви в електронному кабінеті, а також на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Читайте також Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

Яким може бути статус та що він означає? Нумо розбиратись.

Зареєстровано в ЄДЕБО

Цей статус – підтвердження того, що обраний виш отримав вашу заяву.

Затримано або Потребує уточнення вступником

Заява вже в закладі вищої освіти, але потребує деяких уточнень. Їх перелік повинен надати обраний заклад вищої освіти.

Скасовано вступником

Цей статус присвоюють заяві тоді, коли вступник в електронному кабінеті скасував її до того, як вона опинилася на згаданих етапах. У цьому випадку вступник має право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)

Заявка із встановленою пріоритетністю скасована вступником після присвоєння статусу "Зареєстровано у закладі освіти" чи "Потребує уточнення вступником". У цій ситуації можливості подати нову заяву з такою пріоритетністю немає.

Зареєстровано у закладі освіти

Виш прийняв заяву та розглядає допуск вступника до вступних випробувань чи конкурсного відбору.

Допущено до конкурсу

Заяву допущено до участі у конкурсі на бюджетну або контрактну форму навчання.

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Заяву допущено до участі у конкурсі, але лише на контракт.

Відмовлено закладом освіти

Приймальна комісія відмовила вступнику в участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях. Виш також повинен вказати причину відмови.

Скасовано закладом освіти

Приймальна комісія виявила технічну помилку. Заява визнається такою, що не подавалася.

Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування. Абітурієнту потрібно виконати умови для зарахування на навчання.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Абітурієнт втратив право зарахування до закладу освіти через невиконання вимог їх порушення. Виш повинен вказати причину рішення.

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Вступник рекомендований на навчання за контрактом та повинен виконати вимоги до зарахування.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Абітурієнт втратив право зарахування до закладу освіти через невиконання вимог їх порушення. Виш повинен вказати причину рішення.

Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Вступник вже зарахований на бюджет.

Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Вступник зарахований на контракт.

Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)

Вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

Скасовано зарахування

Статус означає, що зарахування вступника до закладу освіти скасовано.