Что такое "духота" и есть ли это слово в украинском языке

Украинский язык настолько богат на слова, что может передать тончайшие нюансы летней погоды. Главное знать и точно подобрать нужное слово.

Для тех, кто не знает значение слова "духота" и что оно обозначает, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Что означает слово "духота"?

Лето, как и каждое время года, приносит свои термины. Чаще всего они связаны с погодой и каждое слово передает тонкости и нюансы изменений в атмосфере. Именно такие слова порой вызывают недоумение, а некоторым требуется и дополнительное объяснение.

Летом мы часто жалуемся на тяжелый, жаркий воздух. И здесь в речи появляется слово – "духота". Оно имеет праславянское происхождение – duxъ "*dous-, и связано чередованием гласных с *dъхъ, *dїxnǫti ('*dus-), dyxati в значении – "воздух".

А значения у слова два, и оба описывают состояние воздуха – температуру, влажность и запах:

Высокая температура воздуха, насыщенного испарением. Так говорят перед дождем: духота, дождь будет или парит перед дождем: "Солнце еще не пекло, но уже чувствовалась духота, и воздух от этого казался густым, как пар." (Алексей Гуреев). Тяжелый, затхлый, несвежий спертый воздух, что затрудняет дыхание, по-другому – удушье: "Сто метров под землей в глубине десятиметровой штольни, в духоте... работает рабочий". (Иван Франко). Конечно, в первом значении, духота может означать то же, что и жара / "спека". Но в другом – синонимами будут служить слова: духотня, задуха, задушливість, млява, парня, подуха, удуха, удушливість.. Такие слова только точнее, но и сохраняют красоту и естественность украинского языка. Вот такие тонкости надо знать о "духоте". Обратите внимание! Слово имеет двойное ударение – духо́та́. Конечно, что такое состояние воздуха не просто переносится человеком, но он имеет определенные ассоциации, которые отразились и в фамилии – Духота (например, Сергей Духота, украинский атлет, чемпион Мира и Европы по бодибилдингу). Еще одна ассоциация с погодой отражает настроение или характер человека – сложный и неприятный: душный или душнила: "ну ты сегодня и душный", то есть скучный.

Когда ощущается духота?

Духота или удушье – возникает из-за сочетания высокой температуры и повышенной влажности, а также в помещениях с плохой вентиляцией, где накапливается углекислый газ. На создание такого эффекта влияет несколько факторов:

Высокая влажность когда воздух насыщен влагой более 50 процентов, пот перестает эффективно испаряться с кожи. Организм не может охладиться, поэтому мы чувствуем жару и затрудненное дыхание.

когда воздух насыщен влагой более 50 процентов, пот перестает эффективно испаряться с кожи. Организм не может охладиться, поэтому мы чувствуем жару и затрудненное дыхание. Недостаток кислорода : в закрытых комнатах без проветривания уровень CO₂ растет, что вызывает кислородное голодание, головную боль и слабость.

: в закрытых комнатах без проветривания уровень CO₂ растет, что вызывает кислородное голодание, головную боль и слабость. Перед грозой: летом перед дождем атмосферное давление падает, а влажность резко повышается, создавая типичную душную погоду.

И все эти состояния можно назвать словом, "духота", а еще можно говорить: "жара", "спека", "задушливість", "задуха" или "спертe повітря". Эти слова передают явление и сохраняют естественность украинской речи.