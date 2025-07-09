Что такое фразеологизмы и почему важно их использовать

Признаком интересной, богатой, разнообразной речи является использование фразеологизмов. Когда эта языковая привычка уже наработана, то вы даже не замечаете, что их употребляете, но становитесь интересным собеседником.

Фразеологизмы должны быть органично вплетены в разговор, уместны и понятны не только вам, но и собеседнику. Что такое фразеологизмы и как они образовались, рассказывает 24 Канал.

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Что такое фразеологизмы

Что это такое фразеологизм? Это устойчивый речевой оборот, состоящий из двух или более слов и употребляемый в переносном значении. Они не всегда содержат ключевые слова, которые описывают ситуацию, но являются понятными. Раздел языкознания, изучающий фразеологизмы, называется фразеологией.

Фразеологизмы – это и крылатые изречения и выражения.

В отличие от свободных словосочетаний, фразеологизмы не образуются спонтанно, а имеют историческое происхождение и фиксированную форму. Поэтому основными характеристиками фразеологизмов являются:

Устойчивость – они воспроизводятся в языке в неизменном виде (например, зарубить на носу; кусать локти ).

они воспроизводятся в языке в неизменном виде (например, ). Целостность значения – фразеологизм воспринимается как единое целое, а не как сумма значений отдельных слов.

фразеологизм воспринимается как единое целое, а не как сумма значений отдельных слов. Образность – часто содержат яркий образ или метафору ( сидеть сложа руки; бери ноги в руки и вперед).

часто содержат яркий образ или метафору ( Переносное значение – означают не буквальное действие, а общеизвестный смысл ("піймати облизня", "не лови ґав", не летай в облаках, подложить свинью, ободрать как липку).

Фразеологизмы – это языковая "соль", изюминка, жемчужина, которая добавляет красок, эмоциональности и национального колорита разговору. Именно благодаря этим метким выражениям можно выразить иронию, пошутить, тонко намекнуть и воспроизвести нюансы рассказа, характеристики предмета, явления, ситуации.



Фразеологизмы позволяют нам еще более метко шутить / Фото freepik

Происхождение и история украинских фразеологизмов

Фразеологизмы возникали на протяжении веков и отражают мировоззрение, быт, традиции и исторические обстоятельства народа. Их происхождение и развитие тесно связано с фольклором, историей, устной традицией, а позже – и литературными источниками.

В каждом языке фразеологизмы появляются и утверждаются в результате тех или иных культурно-исторических обстоятельств, различных для каждого народа или группы людей.

Образовавшись, фразеологизм приобретает устоявшуюся структуру сочетания слов, которая не меняется длительное время и передается от поколения к поколению.

Важно, что эти выражения становятся настоящим достоянием языка, его культурным богатством. И интересно, что при дословном переводе с языка на язык, они теряют смысл, а потому важно находить соответствия в своем языке.

Значению фразеологизмов и умению их использовать следует обучать с детского возраста, чтобы уже во взрослом возрасте человек мог свободно ими пользоваться.

Фразеологизмы имеют несколько источников происхождения и процесс их создания не прекращается:

Народное творчество: сказки, песни, пословицы, поговорки (печь раки; как гром среди ясного неба).

сказки, песни, пословицы, поговорки (печь раки; как гром среди ясного неба). Исторические события и обряды: взять под белые рученьки, свести со свету.

взять под белые рученьки, свести со свету. Христианство и церковная лексика: с неба свалился, молиться на кого-то.

с неба свалился, молиться на кого-то. Заимствования из других языков: из польского (дать беды закаблукам), немецкого, тюркских языков.

из польского (дать беды закаблукам), немецкого, тюркских языков. Цитаты из книг и кинофильмов: произведения Ивана Котляревского, Тараса Шевченко – І мертвым, і живым, і ненарожденим…

произведения Ивана Котляревского, Тараса Шевченко – І мертвым, і живым, і ненарожденим… Исторические события: последнее китайское предупреждение, кино и немцы.



Произведения – один из источников происхождения фразеологизмов / "Энеида", иллюстрация Анатолия Базилевича

Классификация и типы фразеологизмов

Фразеологизмы разделяют по степени слитности компонентов на три основных типа:

Сращивание – неразложимые обороты, значение которых не выводится из значения слов – со света свести, потемки в глазах.

неразложимые обороты, значение которых не выводится из значения слов – Единства – устойчивые обороты с частичным осмыслением значения отдельных компонентов – печь раки, ломать голову.

устойчивые обороты с частичным осмыслением значения отдельных компонентов – Сочетания – словосочетания с образным значением, в которых компоненты более свободны – кусать локти.

Отдельно выделяют:

Меткие цитаты, ставшие общеупотребительными.

Пословицы и поговорки – завершенные мысли с моральным подтекстом ( как заботишься, так и имеешь ).

). Народные поговорки – короткие обороты с окраской юмора или сатиры (где тонко – там и рвется).

Основные признаки и строение фразеологизмов

Фразеологизмы имеют ряд характерных грамматических и семантических признаков:

Воспроизводимость – говорящие используют их в готовом виде.

говорящие используют их в готовом виде. Устойчивый состав – большинство фразеологизмов не допускает изменения отдельных слов (вывести на чистую воду, а не вывести на прозрачную воду).

большинство фразеологизмов не допускает изменения отдельных слов (вывести на чистую воду, а не вывести на прозрачную воду). Неделимость – нарушение структуры разрушает смысл.

нарушение структуры разрушает смысл. Синтаксическая функция – выступают членами предложения (подлежащее, сказуемое, определение и т.д.).

Эти признаки отличают фразеологизмы от свободных словосочетаний.

Роль и значение фразеологизмов в языке и культуре

Фразеологизмы выполняют уникальную функцию в речи и культуре, ведь:

Обогащают лексику – позволяют лаконично передать сложную мысль.

позволяют лаконично передать сложную мысль. Образуют образность – создают яркое и узнаваемое выражение (как из рога изобилия).

создают яркое и узнаваемое выражение (как из рога изобилия). Усиливают эмоциональность – вносят энергию, иронию, драму или лиризм.

вносят энергию, иронию, драму или лиризм. Передают национальный колорит – отражают ментальность, мировоззрение, быт украинцев.

Фразеологизмы – это культурная ДНК языка, что закодирует эпоху, место и дух народа.



С помощью фразеологизмов вы можете обогатить свою лексику / Фото freepik

Самые распространенные украинские фразеологизмы

В украинском языке очень много фразеологизмов, и к одной ситуации можно использовать несколько вариантов. Например, на очень много (чего-то) можно сказать – Хоть пруд пруди; Куры не клюют; И свиньи не едят; Аж кишит; Хоть лопатой загребай.

А еще фразеологизмы, которые происходят из народных поговорок, пословиц и поговорок есть на разную тему – о труде, дружбу, деньги, привычки, лень, отношения, семью и другие.

Вот подборка популярных украинских фразеологизмов, которые употребляются чаще всего:

Кусать локти – жалеть.

жалеть. Мотай на ус – запоминай.

запоминай. Руки чешутся – что-то хочется сделать.

что-то хочется сделать. Махнуть рукой – успокоиться, неважно, что делать.

успокоиться, неважно, что делать. "Піймати облизня" – остаться ни с чем.

остаться ни с чем. Воды не всколыхнет – очень спокойный.

очень спокойный. Ходить кругами – не иметь результата.

не иметь результата. Печь раки – краснеть.

краснеть. Свести со свету – уничтожить (физически или морально).

уничтожить (физически или морально). Катиться по наклонной – приходить в упадок.

приходить в упадок. Как с гуся вода – безразлично на все.

безразлично на все. Без царя в голове – глупый или безответственный.

глупый или безответственный. Кровь с молоком – свежее, здоровое лицо.

Как правильно использовать фразеологизмы

Чтобы употребление фразеологизмов в речи было уместным и грамотным, стоит придерживаться нескольких советов:

Подбирайте обороты в соответствии со стилем речи : некоторые лучше звучат в разговорной речи, другие – в художественном тексте.

: некоторые лучше звучат в разговорной речи, другие – в художественном тексте. Следите за контекстом , чтобы фразеологизм не выглядел неуместным или искусственным.

, чтобы фразеологизм не выглядел неуместным или искусственным. Находите баланс – не перегружайте язык чрезмерным количеством идиом.

Кроме того, стоит избегать типичных ошибок с калькированием слов или дословным переводом с других языков:

Нарушение структуры: " ловити облизня" вместо "спіймати облизня".

" вместо Немотивированная замена слов: как из утки вода – неправильно.

Дословное толкование: воспринимать образ буквально – собаку съел (опытный) или нет ни одной живой души (безлюдно на улице).

Интересные факты о фразеологизмах

Интересно, что в украинском языке фразеологизмы сохраняют и передают традиции, историческую преемственность, по ним можно изучать род занятий, наблюдения за природой. Некоторые имеют очень глубокие корни и звучат необычно.

"Печь раки" – этот оборот появился еще в древнерусское время и происходит от изменения цвета лица, как у вареных раков .

этот оборот появился еще в древнерусское время и происходит от изменения цвета лица, как у вареных раков Многие фразеологизмы имеют общие корни с другими славянскими языками, но значения могут отличаться.

но значения могут отличаться. В украинском языке есть фразеологизмы-антонимы, например, замести следы – вывести на чистую воду.

например, В некоторых случаях фразеологизм образован из-за ошибочного толкования другого языка: дать маху – по одной версии, от немецкого machen ("делать").

Фразеологизмы изучаются в детском саду и в школе, они являются частью заданий по украинскому языку на УМТ. Поэтому современной молодежи подавляющее большинство популярных выражений известно. Кстати, если говорим о фразеологизме, то языковеды утверждают, что можно говорить и выражение, и выражение.



Знание фразеологизмов будет полезным при составлении НМТ / Фото pressfoto

Выводы

Фразеологизмы – это речевые обороты с глубоким смыслом, культурной памятью и образной силой – живая память народа.

Через них передается опыт поколений, национальный юмор, боль, надежда, мудрость и ежедневные реалии жизни. Когда мы употребляем фразеологизм, мы будто открываем сундучок народной мудрости, которая давно стали частью нашей ментальности.

Эти обороты имеют уникальные признаки: постоянство, неделимость, образность и переносное значение. Их строение и эмоциональная насыщенность делают фразеологизмы особенно ценными для художественной речи, публицистики, педагогики, драматургии и рекламы.

Фразеологизмы – это культурный маркер народа. Использовать их в своей речи – означает продемонстрировать языковую интуицию, интеллект и уважение к языковому наследию.