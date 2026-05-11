Улыбка, кофе и солнце: писательница рассказала, что означает ныне популярное слово "глимеры"

В соцсетях набирает популярность слово "глимеры", которое называют антонимом к "триггерам". Писательница Люко Дашвар объяснила, что оно означает и почему стоит замечать глиммеры в повседневной жизни.

Слово "триггеры" давно вошло в повседневный словарь многих людей, так называют раздражители, которые вызывают сильные эмоции, неприятные воспоминания, страх или тревогу. Однако мало кто знает, что существует и противоположное по значению слово – "глимеры".

Что означает слово "глимеры"?

О значении этого слова рассказала писательница Люко Дашвар в видео в TikTok. По ее словам, глимеры – это маленькие положительные сигналы, которые дарят человеку ощущение уюта, гармонии и внутреннего спокойствия.

В отличие от триггеров, которые могут вызвать стрессовую реакцию, глиммеры помогают почувствовать безопасность и комфорт. Это могут быть простые и обыденные вещи: запах кофе утром, солнечный свет, приятная музыка или искренняя улыбка.

Писательница призвала людей замечать такие моменты в повседневной жизни, ведь именно они способны улучшать эмоциональное состояние и настроение.

Почему слово стало популярным?

Термин "глимеры" в последнее время активно распространяется в соцсетях, в частности в TikTok. Пользователи используют его, когда делятся маленькими радостями, которые помогают им чувствовать себя лучше.

Популярность слова также связана с общим интересом к теме психологического комфорта и ментального здоровья. Люди все чаще обращают внимание не только на негативные эмоции и триггеры, но и на вещи, которые дарят ощущение покоя.

Поэтому глимеры – это еще одно напоминание о том, что даже мелочи могут положительно влиять на наш день и помогать восстанавливать внутреннее равновесие.

Часто уместно употреблять именно те варианты выражений, которые происходят из других языков, но еще чаще необходимо употреблять исконно украинские соответствия.

Фраза "не комильфо" происходит от французского "comme il faut", что означает "как положено" или "как надо".

В украинском языке фраза "не комильфо" используется иронично для обозначения чего-то неуместного или неприличного.

Поэтому французское comme il faut, которое когда-то было знаком "высшего света", теперь стало обыденной шуткой. Но украинский язык имеет свои яркие и образные выражения, которые звучат естественнее и аутентичнее.