Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть: что означает поговорка и при чем здесь дружба

Устное народное творчество содержит в себе наблюдения и мудрость, которую передавали поколениям. А сегодня такие же выводы делают ученые.

Какие смыслы вложены в поговорку "чтобы узнать человека, нужно с ним пуд соли съесть", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @ivanivamdam.

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Какие расчеты скрыты в народной поговорке.

Народные наблюдения, знания и мудрость передавались поколениям через устное народное творчество – пословицы поговорки, сказки.

Многие тогдашних выводов сегодня научно доказывают ученые, врачи, психологи – главное уловить основную идею.

Что же скрыто в поговорке – "чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть"? Она касается дружбы и ее проверки на прочность. Но интересным способом. Кроме того, здесь есть указатель древних мер, о котором сегодня не все знают. Выясняем по частям.

Что такое пуд – это древняя мера веса, которая по современной метрической системе равна 16 килограммам.

Соль – в свое время, была очень дорогим товаром, который добывали или выпаривали не в каждой стране. Но соль, как натрий, важна и необходима для человеческого организма. Натрий помогает поддерживать баланс жидкости, нервные и мышечные импульсы, а также играет роль в регулировании артериального давления.

Сегодня врачи доказывают, что суточная норма соли для человека – 5 граммов (одна чайная ложка – 5 – 7 граммов), то есть в год средний житель Украины съедает 1,8 – 2,5 килограмма в год. Хотя есть свидетельства, что на самом деле мы употребляем 10 – 12 граммов. А для различных хозяйственных нужд – приготовления пищи, консерваций, человек использует 7 – 8 килограммов соли в год.

Учитывая время возникновения пословицы – ХVII – XIX века, соль была консервантом, который помогал сохранить мясо и овощи, а потому особенно ценилась и ее расходовалось больше.

Делаем простые расчеты:

пуд – 16 килограммов,

на человека в год – 7 – 8 килограммов соли,

если поделить пуд на двух человек – то получится по 8 килограммов,

если на 1 человека – то пуд соли – это два года.

То есть для того, чтобы сформировалась и прошла испытание на прочность, дружба должна была продлиться 1 – 2 года.

Какой же скрытый смысл в поговорке? Дружба ценилась как соль и была важной для человека, его выживания в социуме. Дружба проверяется не только радостью, но и невзгодами и проблемами – есть соль не самая приятная вещь. И чтобы пройти проверку на прочность и верность нужно время – съесть пуд соли, это происходит не сразу.

Сколько времени надо для дружбы: смотрите видео

Сколько времени надо для дружбы

О том, что дружба ценилась и закалялась не только в веселье или могоричах, но и при совместном решении определенных проблем, свидетельствует и ряд других поговорок:

Вірний приятель – то найбільший скарб.

Друзі пізнаються в біді.

Не май сто рублів, а май одного друга.

У лиху годину, пізнаєш близьку людину.

Чоловік без друга, що їжа без солі.

Як прийде туга – пізнаєш друга.

Что же о дружбе сегодня говорят ученые? Ученые из Университета Канзаса провели исследование с целью выяснить, сколько времени может понадобиться двум людям, чтобы найти общий язык и стать лучшими друзьями. Их выводы следующие:

из знакомого превратиться в товарища – 40 – 60 часов;

из товарища в друга – 80 – 100 часов;

из друга в близкого, лучшего друга – 200 часов.

Каждая встреча или взаимодействие должно длиться около 3 часов и 4 минуты в течение 5,5 месяца. Только после этого из статуса "знакомого" человек перерастает в статус "друг".

Учитывая то, что вы не будете видеться 24/7. И не сразу обратитесь за советом или за помощью, будете решать сложные вопросы это время как раз растягивается до года, а то и больше. А дружба на долгие годы закладывается после ряда совместных дел, радостей, приключений, проблем, помощи и так далее.

Имейте хороших друзей и исследуйте народную мудрость!