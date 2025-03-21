Возможности для учителей, учеников и родителей: как МОН цифровизирует образование в Украине

В Украине пытаются цифровизировать образовательный процесс. Однако многие проекты пока находятся на стадии зарождения.

В ближайшие годы намерены создать во всех школах и вузах образовательные информационные системы. Среди них, в частности, – государственное образовательное приложение Мрия, пилотирование которого завершают. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.ua.

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Как продолжается цифровизация образовательного процесса

Профильный заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний рассказал, что будут развивать как библиотеку цифрового контента и Всеукраинскую школу онлайн, обновлять материально-техническую базу школ и улучшать цифровые навыки учителей.

Чиновник говорит, что приложение Мрия введут в школах уже в этом году. В частности, в тех, которые пока не используют ни одного цифрового решения. Система будет помогать школам администрировать процессы. Родители и дети смогут благодаря приложению видеть, что происходит в учебном заведении и общаться с учителями.

Впоследствии система Мрия будет распространена на учреждения дошкольного и внешкольного образования. Это позволит учебным заведениям и управленцам всех уровней получать систематизированные данные о том, что происходит и анализировать их,

– рассказал Завгородний.

И добавил, что Всеукраинскую школу онлайн будут развивать как библиотеку цифрового контента: она будет содержать онлайн-куры, учебники, электронные приложения, дополнительные материалы для школьников и учителей.

Также в МОН работают над тем, чтобы уменьшить бумажную работу для учителей и перевести большинство процессов в цифровой формат.

Одним из ключевых инструментов станет система АИКОМ. Кроме того, мы продолжаем цифровизацию других административных процессов и услуг в сфере образования. Это ЕГЭБО (для онлайн-вступления в университеты, колледжей и профтехов, а также для электронного лицензирования учебных заведений), НМТ (для проведения национального мультипредметного теста и других форм оценивания в цифровом формате) и другие цифровые сервисы, упрощающие взаимодействие участников образовательного процесса,

– отметил заместитель Лисового.

Также МОН продолжает развивать цифровые навыки педагогов. Растут запросы на обучение по использованию искусственного интеллекта в образовании, кибербезопасности, цифровой гигиены и тому подобное. Он говорит, что будущее образования – за персонализированным и интерактивным обучением.

Это означает, что каждый ребенок будет получать знания в удобном формате, в собственном темпе, с использованием лучших мировых практик. Цифровая трансформация делает это возможным – она открывает перед образованием новые горизонты, стирает барьеры и создает условия, при которых качественное обучение доступно каждому, независимо от места жительства или обстоятельств. Мы движемся к образованию будущего – гибкому и интерактивному,

– резюмировал он.

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