10 известных цитат украинских писателей и поэтов, которые должен знать каждый

Украинские поэты и писатели оставили поколениям неоценимое творческое сокровище. Их произведения содержат, в частности, немало красивых цитат и неологизмов.

Отдельные выражения даже стали крылатыми и не теряют актуальности до сих пор. Поэтому 24 Канал предлагает 10 известных цитат украинских авторов, которые стоит запомнить.

Смотрите также Вакации закончились: что на львовском наречии означает "шкраб, фыркать и шрайбуваты"

10 известных цитат из произведений украинских писателей и поэтов

Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки.

(Ліна Костенко)

"Сміливі завжди мають щастя". (Іван Багряний, "Тигролови").

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. (Ліна Костенко).

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. (Тарас Шевченко).

Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. (Іван Франко).

Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Василь Симоненко

"Лиш боротись — значить жить!". (Іван Франко).

"Орлині крила маєм за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі." (Леся Українка).

“Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.” (Іван Багряний);