Что означают "цоб" и "цабе" и при чем здесь волы: история необычных украинских слов

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Знаете ли вы, что означает "цоб-цабе"? Это не просто забавное сочетание звуков, а настоящие команды, о которых мы рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает "цоб-цабе"

Когда-то эти короткие слова можно было услышать на украинских дорогах и полях, а сегодня – это набор непонятных звуков.

Знаете ли вы, что такое "цоб" и "цабе" и почему эти слова когда-то были хорошо знакомы каждому сельскому хозяину? А еще в украинском языке есть глагол "собкати", который тоже связан с управлением волами.

"Цоб!" и "цабе!" – старинные возгласы, которыми погонщики управляли волами, запряженными в плуг или телегу. Эти слова были своеобразными командами для управления тягловыми животными. Человек, ведавший запряженными волами, должен был знать, как направить их в нужную сторону, поэтому короткие и выразительные возгласы помогали управлять движением.

"Цоб" означало команду повернуть налево, а "цабе" – направо. Поэтому возглас "цоб-цабе" напоминал своеобразную инструкцию для волов, которые должны были слушаться погонщика и двигаться в нужном направлении.

Например, в повести Ивана Нечуя-Левицкого "Семья Кайдашевых" есть такой эпизод: Лаврин повернул волов "цабе" на холмик вслед за девушкой.

А Панас Мирный в произведении "Разве ревут волы, когда ясли полны?" использует возгласы, которыми подгоняли волов: "Эй, цоб, цабе! – вот и вся небольшая наука погонщика".

Кто такие волы? Волы – это кастрированные быки, которых раньше широко использовали в сельском хозяйстве в качестве тягловой силы. Они пахали землю, перевозили сено, зерно, дрова и другие грузы; в частности, в чумацких повозках были запряжены волы. Обычно волов запрягали парами с помощью деревянного ярма. В отличие от лошадей, волы двигались медленнее, но были выносливыми, могли перевозить тяжелые грузы и не были привередливыми в еде.

Сюжет с волами в клипе на песню "Эй, быки!": смотрите видео

Откуда происходят эти необычные слова?

История слова "цабе" особенно интересна. Происхождение "цабе" связывают со слиянием предлога "од" (от) и местоимения "себе": "од себе" → "д’себе" → "цебе" → "цабе". Такое объяснение приводит ресурс "Горох", ссылаясь на этимологические труды. Интересно, что слово "цабе" со временем стали употреблять и в значении "справа".

Слово "цоб" связывают с формой "соб", которая претерпела звуковое изменение под влиянием "цабе". Оба возгласа стали частью традиционного языка пастухов и погонщиков.

Интересно, что Григорий Тютюнник в романе "Вир" объясняет значение этих команд через разговор персонажей: если Явдоха крикнет "соб", нужно поворачивать налево, а "цабе" означает поворот направо.

Поэтому у нас есть и слово "собкати" – разговорный глагол, связанный с возгласом "соб", которым овцеводов поворачивали налево. В словарях также зафиксирована форма "цобкати". Со временем слово приобрело переносное значение: распоряжаться кем-либо, командовать.

– Відколи світ стоїть, так ведеться, що багатії, як хотять, так і собкають бідаками.. (Степан Чернобривец).

Интересно знать! Украинские фразеологизмы часто сохраняют память о старинных бытовых обычаях. Например, выражение "толочь воду в ступе" означает напрасно тратить время или заниматься бесполезным делом. За ним стоит старинная свадебная традиция, связанная с испытанием молодой хозяйки. О происхождении этого выражения читайте в материале Освіта 24.

Как возникли выражения "большое цабе" и "ни цоб ни цабе"

Эти слова сохранились в известных выражениях. От слова "цабе" образовалось выражение "большое цабе". Так шутливо или иронично называют человека, занимающего высокую должность, обладающего влиянием или считающего себя чрезвычайно важной персоной. Например: "Подумаешь, какое большое цабе нашлось!"

А выражение "ни цоб, ни цабе" имеет совсем иной оттенок. Так говорят о несообразительном, ограниченном человеке, который ничего не понимает или не может справиться с ситуацией.

Итак, "цоб-цабе" сохранило память о давнем труде с волами, а обычные команды погонщика со временем превратились в меткие украинские выражения. И теперь даже тот, кто никогда не ходил за плугом, может услышать о "большом цабе" или о том, кто "ни цоб, ни цабе".