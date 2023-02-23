Комиссия отказывается переименовать школу в Харькове в честь Дани Дидика: как отреагировал мэр

Еще в конце января мэр Харькова Игорь Терехов дал поручение переименовать школу №11 в городе в честь погибшего во время Марша единства Дани Дидика. Однако топонимическая комиссия отказала. Как на это отреагировал мэр – читайте ниже.

Почему комиссии отказала

Мнения комиссии разделились. Там подчеркивают, что в мэрию поступило обращение от людей, чьи близкие учились в школе №11 и погибли на фронте.

Важно Антитела презентовали римейк песни "Птицы" в память о Дане Дидике: трогательное видео

Директор городского департамента образования Ольга Деменко объясняет, что если год назад Даня Дидик был единственным претендентом на присвоение имени школе, то ныне погибших больше.

Погибли еще два выпускника школы, а именно Даня Семененко и Александр Кравченко. Это выпускники школы 2017-2018 годов, которые защищали независимость Украины в войне с Россией. И на сегодняшний день есть обращение тоже общественности о присвоении школе имени Дани Семененко,

– отметила она.

По ее мнению, все следует делать по-европейски: создавать мемориальные таблички, мемориальные комплексы, музеи, стенды, где освещать подвиги выпускников школ.

Депутат Ирина Гончарова сообщила, что говорит, что сначала нужно получить протокол топонимической комиссии, а уже потом выносить вопросы в публичную плоскость.

Она объяснила, что сейчас юридически ничего поделать нельзя, потому что в комиссии голосовали вроде бы большинством голосов. По словам Гончаровой, 13 членов комиссии, кроме нее и Дмитрия Булаха, поддержали предложение Новака не присваивать имена школам.

Терехов взял на себя определенные обязательства на прошлой сессии, когда отреагировал на вопросы школы. Он сказал, "Давайте это сделаем", и дал устное распоряжение Деменко рассмотреть этот вопрос и произвести это наименование. Эта история продолжается с 2015 года,

– сказал депутат горсовета Дмитрий Булах.

Как отреагировал мэр Харькова

Днем 23 февраля городской голова Харькова Игорь Терехов на своей странице в фейсбуке написал, что школу таки переименуют.

Как и обещал – школа имени Дани Дидыка в Харькове будет. Прошу всех депутатов городского совета поддержать это решение на ближайшей сессии,

– заявил он.



Что говорит отец Дани Дидика? Он говорит, что для него ничего нового в решении комиссии нет. "Одна и та же позиция, которую я вижу в течение пяти лет. Ничего нового", – подчеркнул отец погибшего школьника Андрей Дидик.

Как долго длится процесс переименования:

Даня Дидик погиб в результате теракта у Дворца спорта — в феврале 2015 года.

В течение нескольких лет представители общественности предлагали назвать в честь Дидика школу №11, где учился молодой человек. Тогда же в заведении ограничились установкой мемориальной доски.