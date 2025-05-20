Дарія і Дарина:: разные ли это имена и как правильно на украинском

В украинском языке есть немало интересных и благозвучных имен. Некоторые из них даже считают синонимами, ведь они похожи по звучанию.

Но это не всегда так. Об одном из таких случаев расскажет 24 Канал.

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Дарія і Дарина – разные ли это имена

Часто вариантами одного и того же имени могут называть такие женские имена – Дарія і Дарина. Но это не так.

ДарИна – это древнее женское имя славянского происхождения, что означает "дарованная Богом", "подарок".

Отметим, что и у древних славян существовало имя что и у древних славян существовало имя Дарья. В современном украинском языке оно перешло в такие формы: Одарина или Одарка.

Уменьшенные формы к имени Дарина такие:

Даринка;

Дарійка;

Дара;

Даронька;

Дарочка;

Дарка;

Дарця;

Даруся;

Дарусенька;

Дарусечка;

Даруня;

Даруненька;

Дарусик;

Дана;

Одарка;

Одаронька;

Одарочка.

Что интересно, в Украине это имя часто употребляют как форму христианского имени Дарія (в честь мученицы Дарии). Но имя Дарія образовано от мужского имени Дарій.

Обратите внимание! В украинском языке нет имени "Даша". Правильно – Дара, Даруся, Дарця.

Дар'я, Дарія – женское имя древнеперсидского происхождения. Происходит через старославянское посредничество от греч. Δαρεία – женской формы Δαρείος, "Дарий". Это эллинизированная форма древнеперсидского имени "Дараявауш", образованного из элементов "дара" ("тот, кто владеет") + "вауш" ("добрый, благий").

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