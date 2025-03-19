Как правильно Дарина или Дарья: как правильно писать это замечательное имя

Многообразие имен поражает. А тем более, что украинское законодательство позволяет назвать и записать имя ребенка как пожелают родители.

У имени Дарина есть несколько форм. Как еще можно записать это имя и что оно означает, рассказывает 24 Канал.

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Как правильно писать имя Даша

Каждый из вас имеет знакомых с именем Даша. А интересовались, какое же полное имя у этой девушки?

В Украине мы можем встретить разные полные имена для Даши – Дарина, Дария, Дар'я и даже Дарья. Но это совсем не одно и то же имя. А в начале ХХ века фиксировали и имя Дарьяна, которое трансформировалось в – Даяна.

Имя Дарина праславянского происхождения, что означает "дарованная Богом", "подарок". В болгарском языке есть мужская версия имени – Дарен.

Украинским вариантом имени является Одарка или Одарина.

Этот вариант имени популярен на западе Украины, и популярнее всего оно в Черновицкой области.

У имен Дария, Дар'я или Дарья персидское происхождение – это женский вариант мужского имени Дарий. Поэтому имя Дарья трактуют как "та, что владеет добром", "богатая", иногда переводят как "победительница".

Популярность имени Дарья / карта ресурса namely.com.ua

Таким образом, Дарина и Дарья можно считать разными именами – их разное происхождение и значение.

Это доказывает и латинская транслитерация имен – Daryna и Daria.

А вот ласкательных форм для этих имен множество:

Дара;

Дана;

Даринка;

Дарійка;

Дарця;

Дарка;

Даронька;

Дарочка;

Даруня;

Даруненька;

Дарунечка;

Даруся;

Дарусенька;

Дарусечка;

Дарусик.

А для имени Одарка – Одарочка, Одарочка, Одаруся.

А вот Дашами, а тем более Дашками, Дашиками или Дарьюшками называть Дарину не стоит – это русскоязычная версия, и такое звучание не свойственно для украинского языка. Почему же не обращаться на украинском?

Такие противоречия возникают не только с именем Даша, ранее 24 Канал писал, какое имя правильное – Алена, Олена или Лена.