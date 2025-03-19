Как правильно Дарина или Дарья: как правильно писать это замечательное имя
- В Украине можно встретить разные варианты полного имени для Даши: Дарина, Дария, Дар'я, Дарья, а также украинский вариант Одарка.
- Имена Дарина и Дарья имеют разное происхождение и значение.
Многообразие имен поражает. А тем более, что украинское законодательство позволяет назвать и записать имя ребенка как пожелают родители.
У имени Дарина есть несколько форм. Как еще можно записать это имя и что оно означает, рассказывает 24 Канал.
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Как правильно писать имя Даша
Каждый из вас имеет знакомых с именем Даша. А интересовались, какое же полное имя у этой девушки?
В Украине мы можем встретить разные полные имена для Даши – Дарина, Дария, Дар'я и даже Дарья. Но это совсем не одно и то же имя. А в начале ХХ века фиксировали и имя Дарьяна, которое трансформировалось в – Даяна.
Имя Дарина праславянского происхождения, что означает "дарованная Богом", "подарок". В болгарском языке есть мужская версия имени – Дарен.
Украинским вариантом имени является Одарка или Одарина.
Этот вариант имени популярен на западе Украины, и популярнее всего оно в Черновицкой области.
У имен Дария, Дар'я или Дарья персидское происхождение – это женский вариант мужского имени Дарий. Поэтому имя Дарья трактуют как "та, что владеет добром", "богатая", иногда переводят как "победительница".
Популярность имени Дарья / карта ресурса namely.com.ua
Таким образом, Дарина и Дарья можно считать разными именами – их разное происхождение и значение.
Это доказывает и латинская транслитерация имен – Daryna и Daria.
А вот ласкательных форм для этих имен множество:
- Дара;
- Дана;
- Даринка;
- Дарійка;
- Дарця;
- Дарка;
- Даронька;
- Дарочка;
- Даруня;
- Даруненька;
- Дарунечка;
- Даруся;
- Дарусенька;
- Дарусечка;
- Дарусик.
А для имени Одарка – Одарочка, Одарочка, Одаруся.
А вот Дашами, а тем более Дашками, Дашиками или Дарьюшками называть Дарину не стоит – это русскоязычная версия, и такое звучание не свойственно для украинского языка. Почему же не обращаться на украинском?
Такие противоречия возникают не только с именем Даша, ранее 24 Канал писал, какое имя правильное – Алена, Олена или Лена.