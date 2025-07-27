Участница НМТ, набравшая 800 баллов, рассказала, в какой вуз поступает

Дарья Нечепаева – одна из трех абитуриентов в Украине, которые в этом году получили максимальный балл на НМТ – 800 за четыре предмета. Девушка – выпускница Миргородского лицея имени Тараса Шевченко.

Она говорит, что к тестированию готовилась самостоятельно. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на "Полтавскую мысль".

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Куда поступает Дарья Нечепаева?

Девушка сдавала тесты по обязательным предметам – украинскому языку, истории Украины и математике, а также – биологии.

Поступать она намерена в один из столичных университетов. Выбирает между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

Признается, что выбрать конкретную специальность ей было сложно, ведь все предметы в школе ее интересовали.

Когда все интересует – трудно выбрать, потому что я понимаю, что теоретически многим могла бы быть,

– говорит девушка.

Все же думает над возможностью выбрать такие направления как биотехнологии, биология и биохимия. Что-то из этого будет ее приоритетом.

В этом направлении, потому что это науки актуальные и современные, их широко применяют. Они – база для развития медицины, фармации, аграрной сферы. Довольно широкие возможности открываются. И это интересно – познавать живой мир, природу,

– отмечает Дарья.

Это направление ей интересно, поскольку сочетает сразу несколько наук: биологию, химию, математику и физику.