"Давати собі отчьот": как заменить распространенный русизм в украинском языке

Когда человек объясняет свои поступки, оценивает решения или признает ответственность за содеянное, в разговоре может прозвучать выражение, заимствованное из русского языка. Оно настолько привычно, что его не всегда воспринимают как языковую ошибку.

В украинском языке есть несколько точных эквивалентов, которые помогут естественно выразить эту мысль вместо "давати собі отчьот". Рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

"Давати собі отчьот" – как сказать по-украински?

В повседневной речи иногда встречаются выражения, которые мы заимствуем из русского языка, даже не задумываясь, есть ли в украинском языке более естественные эквиваленты. Некоторые из них настолько укоренились в повседневном общении, что избавиться от них непросто. Но в украинском языке есть немало точных слов и выражений, которые помогают точнее передать мысль. Такой случай – "давати собі атчьот чи отчьот".

Это калька с русского – "давать себе отчет". Конечно, так говорить не стоит. Но здесь есть нюанс: заменить только одно слово недостаточно, ведь украинские эквиваленты зависят от смысла выражения.

Прежде всего разберемся со словом. Русское "отчет" на украинский переводится как "звіт". Это слово вполне нормативное и означает сообщение о выполненной работе, деятельности или определенных результатах. Например, можно: "подати звіт про відрядження", "підготувати річний звіт" или "звітувати про виконане завдання".

А вот когда речь идет о понимании собственных действий, оценке обстоятельств и возможных последствий, уместнее использовать другие слова.

Самый простой и точный вариант – "усвідомлювати". Например: "Він не усвідомлював наслідків свого рішення".

В зависимости от контекста можно также сказать:

"здавати собі справу з чого": "Він не здавав собі справи з того, наскільки серйозною була ситуація";

"Він не здавав собі справи з того, наскільки серйозною була ситуація"; "розуміти": "Вона добре розуміла, до чого можуть призвести її вчинки";

"Вона добре розуміла, до чого можуть призвести її вчинки"; "бути свідомим": "Він був свідомий усіх ризиків".

Обратите внимание! Подобные языковые ловушки часто возникают из-за привычки дословно переводить русские выражения. Например, вместо "принимать меры" на украинском мы говорим "вживати заходів". Об этом распространенном выражении читайте в нашем материале.

Интересно, что выражение "давати собі звіт" не является вымышленной ошибкой: оно зафиксировано в "Словаре украинского языка" в 11 томах со значением "понимать, осознавать". В то же время лингвистические рекомендации советуют отдавать предпочтение глаголу "усвідомлювати", ведь он звучит естественнее и не требует лишних слов.

Итак, если вы хотите сказать, что человек понимает свои поступки и их последствия, используйте "усвідомлювати", "розуміти" или "здавати собі справу". А "звіт" оставьте для документов, результатов работы и официальных сообщений.