Преподавателя Талашко обвинили в притязании к студенткам: полиция удивила решением

В Нацполиции сообщили результаты дела экс-преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого Владимира Талашко. Его обвиняли в притязании к студенткам.

Правоохранители доказательств не обнаружили. Такой ответ предоставили в Нацполиции по запросу.

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Какие результаты дела Талашко о притязаниях к студенткам

В полиции сообщили, что в Шевченковское управление полиции Киева действительно поступали обращения по поводу фактов возможных случаев сексуальных притязаний в указанном университете. Их внесли в журнал об уголовных правонарушениях.

Однако киевские правоохранители не установили обстоятельства, которые могут подтвердить совершение уголовного правонарушения". Поэтому дело в Единый реестр досудебного расследования не вносили.

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