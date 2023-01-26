Правоохоронці доказів не знайшли. Таку відповідь надали у Нацполіції на запит.

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Які результати справи Талашка про домагання до студенток

У поліції повідомили, що до Шевченківського управління поліції Києва справді надходили звернення щодо фактів можливих випадків сексуальних домагань у вказаному університеті. Їх внесли до журналу про кримінальні правопорушення.

Однак київські правоохоронці не встановили обставин, які можуть підтвердити скоєння кримінального правопорушення". Тож справу до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносили.

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