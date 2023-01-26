Правоохранители доказательств не обнаружили. Такой ответ предоставили в Нацполиции по запросу.
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Какие результаты дела Талашко о притязаниях к студенткам
В полиции сообщили, что в Шевченковское управление полиции Киева действительно поступали обращения по поводу фактов возможных случаев сексуальных притязаний в указанном университете. Их внесли в журнал об уголовных правонарушениях.
Однако киевские правоохранители не установили обстоятельства, которые могут подтвердить совершение уголовного правонарушения". Поэтому дело в Единый реестр досудебного расследования не вносили.
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Что известно о сексе-скандале вокруг Талашка
- В начале августа 2021 года в сети появились скандальные истории студенток и абитуриенток Карпенко-Карого. В них девушки рассказывали о недопустимом поведении 75-летнего известного актера и преподавателя Владимира Талашко и обвинили его в сексуальных домогательствах. Мужчина приглашал девушек к себе домой якобы на фотосессии, но там он заставлял их раздеваться и предлагал сексуальные отношения.
- Владимир Талашко отверг все обвинения. Он заявил, что якобы не помнит, чтобы общался со студентками или абитуриентами на интимные темы.
- 17 – летняя абитуриентка Мария Смирнова-Матрос также была жертвой притязаний актера. Об этом она рассказала 14 лет спустя. Девушка рассказала, что преподаватель изнасиловал ее несмотря на то, что был другом семьи.
- Жертв притязаний преподавателя поддержали журналистка Янина Соколова и звезда "Бешеной свадьбы" Полина Василина.
- Тогда 75-летний актер Владимир Талашко написал заявление на увольнение по личному желанию.