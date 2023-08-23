Как на украинском называть флаг: завораживающие благозвучные синонимы

23 августа 2023, 13:07
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23 августа Украина отмечает День Государственного Флага. Сегодня украинцы по-особому чествуют один из наших национальных символов.

Во время полномасштабной войны с Россией именно сине-желтое знамя стало символом борьбы украинского народа за независимость – как и столетие назад. И в этот день 24 Канал предлагает вам подборку благозвучных синонимов к слову "прапор" (укр.).

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Как колоритно на украинском называть флаг

Если заглянуть в словарь синонимов, можно почерпнуть оттуда интересные слова на обозначение "знамени" (укр. прапора) – полотнища, которое является эмблемой страны, воинской части, организации и т.д. И вот какие:

  • стяг (укр.) – торжественное название флага;
  • знамено (укр.) – употребляется реже;
  • корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) (укр.) – устаревшие названия. Так можно назвать также военное, боевое знамя;
  • штандарт – тоже устаревшее название. Так называли флаги, хоругви во времена украинского казачества. Так называли и знамя определенного государства. В иностранных армиях – флаг кавалерийской части, эскадрона.

Благозвучные слова на обозначение нашего национального знамени можно найти и в Словаре синонимов украинского языка Вусика. В частности, такие как:

  • завівало;
  • майва;
  • полотнище;
  • прапорець;
  • прапірець (укр.).


Как на украинском можно называть флаг / Инфографика 24 Канала

К слову, помните: вертикальную шест для флага называют "флагшток". И это интересное слово имеет такие же колоритные синонимы. Например:

  • стяготримач;
  • майвилно (укр.).
Так, можете выбирать каждый раз новое слово из предложенных на обозначение нашего знамени. Но при этом всегда уважайте и берегите его.
Автор: Марія Волошин