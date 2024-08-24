Приобрели сакральное значение: какие благозвучные синонимы имеет слово "независимость"
Украинцы сегодня празднуют День Независимости своей страны. Верят в победу, чествуют павших Героев и благодарят и помогают тем, кто защищает ее суверенитет и границы.
Во время войны слово "независимость" приобрело более чем сакральное значение. Образование 24 подскажет, какими красивыми синонимами можно еще описать свободу нашего государства.
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Какие благозвучные синонимы имеет слово "незалежність"
Слово "незалежність" имеет немало интересных синонимов – причем в разных контекстах.
Так, "незалежність" как отсутствие политического и экономического угнетения можно еще заменить так:
- воля – свобода, независимость; противоположное неволя, рабство;
- самостійність – отсутствие политической, социальной, экономической зависимости;
- свобода – отсутствие политического и экономического угнетения, притеснения и ограничений в общественно-политической жизни общества; свобода.
Если вы рассказываете о независимости университетской, можете сказать так:
- автономія;
- непідпорядкованість;
- самостійність (как подсказывает Словарь синонимов Караванского).
Независимость народов можно еще назвать так:
- воля;
- вільність;
- самостійність;
- свобода.
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Независимость нации – так:
- свобода;
- суверенітет.
А независимость государства – так:
- суверенітет;
- непідлеглість;
- самостійність.
Церковную независимость называют автокефалией.
Также независимость можно еще назвать так:
- власновладність;
- непідлеглість.
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